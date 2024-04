Aconteceu na noite dessa terça-feira (23), em São Paulo, a cerimônia do 2° Prêmio Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores (PEMCC), uma iniciativa das Plataformas Melhor RH e Negócios da Comunicação e do Centro de Estudos da Comunicação (Cecom).

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) foi uma das empresas finalistas com o case “Uma Fundação feita por você. #SomosTodosFSFX” concorrendo em duas categorias. No total, foram 187 projetos avaliados que evidenciaram práticas de comunicação interna eficazes e inovadoras, atreladas a políticas de pessoas e gestão da cultura organizacional nas empresas.

Para a gerente de Comunicação e Marketing da FSFX, Valéria Marcondes, “é uma honra sermos reconhecidos por este projeto de tamanha envergadura que foi realizado com muita dedicação por uma equipe que eu tenho muito prazer em liderar. Um trabalho com honestidade intelectual, disposição, disciplina e ética para fazer tudo acontecer.”

No evento, o diretor-presidente da FSFX, Flaviano Feu Ventorim, destacou a importância e a relevância da conquista para a instituição. “Recebemos com muita alegria este reconhecimento na área de comunicação, especificamente pelo nosso compromisso em fortalecer o pilar do clima organizacional. Participar desta premiação é uma honra para nossa equipe e valida o esforço conjunto e contínuo que temos dedicado para promover um ambiente de trabalho positivo. Estar concorrendo com grandes empresas de todo país e ter a Fundação como finalista é um grande motivador e estímulo para continuarmos aprimorando nossas práticas, visando sempre o bem-estar e a felicidade de todo nosso time.”

Os cases passaram por uma avaliação realizada por um seleto grupo de 56 jurados, especialistas em comunicação interna. A avaliação seguiu critérios importantes, que verificaram a originalidade e o impacto dos projetos, bem como a eficácia do planejamento e da execução, que tinham de ser guiados por metas claras, dentre outros requisitos. Nos dois pilares e categorias, a FSFX conquistou o terceiro lugar. Na categoria “Felicidade Corporativa” a disputa ficou entre a Fundação e empresas como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Enel Brasil e Tribunal de Contas da União. No pilar “Canais e Meios, categoria “Gestão de Crise”, a Fundação ficou atrás apenas da Petrobrás e da Enel Brasil.

A FSFX continua trabalhando para a construção de uma cultura organizacional sólida, buscando por iniciativas inovadoras e eficazes para tornar, cada vez mais, um lugar onde todos se sintam motivados para fazer parte desta jornada.