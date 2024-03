Na celebração do Dia Mundial da Água, a comunidade quilombola do povoado do Achado, em Santana do Paraíso, tem motivos para comemorar. Antes da intervenção no programa ‘Usiminas Mobiliza Todos pela Água’, a situação do abastecimento de água era precária e insegura. A iniciativa, que incluiu o mapeamento, intervenção e proteção da nascente local, trouxe uma nova realidade para os moradores.

Antes, a água disponível para consumo era escassa e barrenta, comprometendo não apenas a saúde, mas também a produção agrícola. “Agora, temos água em abundância e com qualidade, o que facilita as necessidades domésticas e contribui para geração de renda”, explica Sandra Pereira, diretora de Meio Ambiente de Santana do Paraíso.

Com a melhoria na nascente, os moradores puderam comercializar produtos. “Podemos vender produtos, como peixes, doces, quitandas e queijos com a garantia de que foram cultivados com água de boa procedência”, disse Antônio Jonas, morador da comunidade.

Lucas Mesquita, diretor de Meio Ambiente e Segurança da Usiminas, ressalta a importância do programa. “O ‘Mobiliza Todos pela Água’ destaca-se como uma das principais ações da empresa, contribuindo diretamente para o aumento da geração hídrica na região. Estamos orgulhosos de liderar esse esforço em prol da preservação ambiental”.

O PROGRAMA

O ‘Usiminas Mobiliza Todos Pela Água’ já mapeou 6.030 nascentes e garantiu a proteção de 1.680 na região do Vale do Aço, beneficiando mais de 1,3 milhão de pessoas.

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Para marcar o Dia da Água, na última terça-feira, 19/03, a Usiminas em parceria com o Instituto Interagir e a Prefeitura de Santana do Paraíso, realizou o plantio de mudas nativas na comunidade do Achado. Participaram da ação os alunos do ensino infantil e fundamental da Escola Municipal Maria Rosa de Oliveira.

A pedagoga Marcela Cruz destaca a importância da iniciativa para os alunos. “Todos os alunos conhecem o local, mas nunca vieram aqui com o propósito de fazer um trabalho em campo, como plantar mudas próximas às nascentes. Essa ação ajudou muito a consolidar o nosso trabalho de sala de aula, já que nesta semana trabalhamos sobre a conscientização da água”, explica. “A água é essencial para nós e os animais sobreviverem. Precisamos economizar para não faltar”, comenta a aluna Giovana Santos.