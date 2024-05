Nesta sexta-feira (10), a partir das 19h, a Estação Memória Zeza Souto, no Centro de Ipatinga, estará aberta a mais uma experiência de celebração à criatividade, à cultura indígena e à conexão com a natureza. Jaqueline Carla, artista ipatinguense, promove a oficina Filtros dos Sonhos, que integra o projeto Mania de Filtros e Biojoias.

A oficina vai estimular os participantes a mergulharem no universo dos filtros de sonho, objetos de origem ancestral que possuem profundo significado espiritual e cultural para os povos indígenas. “Utilizando técnicas artesanais e materiais naturais como cipó natural, sementes e penas, os alunos terão a oportunidade não apenas de aprender a confeccionar esses objetos, mas também de experimentar um momento terapêutico de purificação de energias”, sublinha a Jaqueline Carla, monitora da aula.

Ela observa que o processo de criação dos filtros de sonho vai além da simples confecção de um objeto decorativo. “É uma jornada de conexão com nossa essência, com a natureza e com as tradições indígenas que permeiam nossa cultura. Ao participar da oficina, os visitantes não apenas levam para casa um belo objeto artesanal, mas também uma experiência enriquecedora e transformadora.”

EXPOSIÇÃO

A oficina é realizada como contrapartida do Mania de Filtros e Biojoias, projeto que, em sua primeira fase, consistiu na exposição de fotografias das peças produzidas por Jaqueline Carla.“Com essa atração, celebramos a arte, a natureza e a cultura indígena”, lembra Jô Lopes, que assina as fotografias que foram exibidas ao longo do mês de abril.

Serviço:

Interessados em participar da oficina Filtros dos Sonhos podem comparecer à Estação Memória – rua Belo Horizonte, n.º 272, Centro, às 19h.

A aula, com duração de três horas, será gratuita.

As vagas são limitadas.

Mais informações pelo WhatsApp 31 99847.1256