Para manter a saúde da mente e do corpo em dia e ainda ter uma vida social ativa é necessário praticar exercícios físicos, cuidando também da mente. E é com essa consciência que se movem as pessoas idosas inscritas no Movimento da Terceira Idade de Ipatinga (Moti), entidade fundada em novembro de 1992. As atividades são realizadas em parceria com o Fundo Municipal do Idoso e Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), juntamente com o Conselho Municipal de Esporte e Lazer (Comel).

A motivação das pessoas idosas é contagiante e mostra o quanto elas levam a sério as aulas do Moti. Os alunos estão inscritos em várias atividades, como aulas de hidroginástica; exercícios de baixo impacto, como caminhada orientada, ginástica, alongamento e dança; atividades variadas em quadra, além de trabalhos com artesanato. O Moti atende hoje cerca de 150 idosos em sua sede no Veneza II e nos seus núcleos espalhados pelo município.

FREQUÊNCIA

O Moti é tão importante na vida das pessoas idosas que a frequência nas aulas é um dos pontos positivos. Os alunos participam de algumas atividades e reuniões na sede da entidade, que fica na rua Mangaratiba, 255, bairro Veneza II. Já os exercícios de hidroginástica ocorrem na piscina da academia Profit, à rua Campinas, 145, no bairro Veneza I.

No Moti, os frequentadores recebem o acompanhamento de profissionais qualificados e preparados para o trabalho – oferecido gratuitamente -, com ações preventivas e reabilitadoras. Todas as pessoas a partir de 60 anos de idade podem participar das aulas.

“É gratificante constatar que cresce cada vez mais a preocupação dos idosos com a saúde e bem-estar. Afinal, a perspectiva de vida vem aumentando animadoramente em Ipatinga”, lembrou o secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga, Bruno Rampinelli.

COMPROMISSO

“Isso reafirma o compromisso da administração municipal no cuidado com todas as pessoas idosas. A ideia é que os moradores de Ipatinga tenham o direito de envelhecer com dignidade e, para isso, oferecemos todas as condições possíveis. Temosuma série de políticas para a terceira idade. A intenção é continuar planejando e investindo nestas ações para que todos possam viver com o respeito que merecem e as pessoas que cuidam de projetos como esse sejam realmente valorizadas”, concluiu o prefeito Gustavo Nunes.

LOCAIS DE ATIVIDADES

Hidroginástica

Academia Profit

Rua Campinas, 145, Veneza I

Segunda e quarta-feira

9h às 10h e 14h às 15h

Ginástica, alongamento e dança

Quadra poliesportiva

Rua Mangaratiba, 255, Veneza 2

Terça e quinta-feira

8h às 9h

Artesanato

Sede do Moti

Rua Mangaratiba, 255, Veneza 2

Terça, quartae quinta-feira

14h30 às 16h30