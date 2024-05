O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em parceria com a Fadipa – Faculdade de Ipatinga, inaugura nesta segunda-feira (20), em Ipatinga, o 1º Posto de Atendimento Préprocessual – Papre Vale do Aço. A cerimônia de inauguração acontecerá no auditório da Fadipa, e contará com a presença do desembargador Carlos Roberto de Faria, e Otávio Pinheiro, juiz coordenador do Cejusc – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, além de autoridades locais.

O Papre Vale do Aço é uma unidade externa especializada em resolver conflitos por meio da mediação, negociação e do diálogo, favorecendo a solução mais rápida e pacífica, para as conciliações de demandas que ainda não se tornaram judiciais. Instalados em instituições de ensino conveniadas com o TJMG e em outros locais dos municípios, os postos atuam em parceria com os Centros Judiciários de Solução de Conflitos.

Os atendimentos no Papre Vale do Aço, serão realizados na sede da Fadipa, à rua João Patrício De Araújo, 195 – Veneza I, em Ipatinga. Os serviços serão prestados à comunidade de forma gratuita, presencialmente no horário de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

SOBRE A FADIPA

A Fadipa – Faculdade de Ipatinga, é uma instituição de Ensino Superior criada em 1994 com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento da região onde está inserida, formando profissionais de nível superior para o mercado de trabalho.

Entidade com fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Ipatinga, tem como missão formar profissionais socialmente responsáveis, capazes de estender à comunidade em que vivem os conhecimentos das ciências, contribuindo para o desenvolvimento social e cultural da região, do Estado e do País.