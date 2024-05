Itabira receberá pelo segundo ano consecutivo “O Giro pela Regional”, evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) Regional Vale do Aço, pelo Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço (Sindimiva) e pelo Arranjo Produtivo Local (APL Metalmecânico do Vale do Aço).

O evento será no dia 23 de maio e dividido em dois momentos: das 14h às 17h, será realizada uma Rodada de Negócios com a participação da Vale, ArcelorMittal Monlevade, Cenibra, Aperam e Usiminas. O valor do investimento é de R$ 70 para Associados ao Sindimiva e R$ 100 para o público geral. Já às 18h30, será ministrada, gratuitamente, a palestra: “Perspectivas da Mineração no Cenário Atual”. Para participar de ambos momentos, basta se inscrever no Sympla. Os eventos serão realizados no Salão do It Hotel Itabira – Av. Duque de Caxias, 1220 – Esplanada da Estação.

“Nossa expectativa além de gerar negócios, é de contribuir para a melhoria da gestão e aumento da competitividade das indústrias da região, defendendo seus interesses, criando um ambiente favorável para o crescimento, além de apresentar serviços, produtos e soluções que a FIEMG juntamente com o Sindimiva e o APL têm a oferecer”, pontuou Luiz Sérgio Martins Júnior, analista de Relações Empresariais da Fiemg.

Para o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço e Sindimiva, João Batista Alves, a iniciativa visa fortalecer o associativismo e aproximar a entidade das empresas da região no intuito de atender suas demandas e contribuir para o desenvolvimento industrial. “A Rodada de Negócios propiciará um ambiente para a realização de contatos e parcerias estratégicas, além da prospecção de novos negócios, contribuindo para o fomento da economia local. A palestra tratará de um tema essencial, uma vez que a mineração é uma importante atividade econômica para a região”, destacou.

O Giro pela Regional, em Itabira, é uma realização da Fiemg Regional Vale do Aço, do Sindimiva e do APL Metalmecânico do Vale do Aço com apoio do Senai, Vale, ArcelorMittal Monlevade, Aperam, Cenibra e Usiminas.

Mais informações pelo telefone (31)31 98311-2967 ou email sindimiva@fiemg.com.br