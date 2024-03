Em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, a Rede de Amigos T21 Vale do Aço promove a exposição “O Amor em Oportunidades de Inclusão – Chega de Rótulos”, a partir desta segunda-feira (11) até o dia 24/03, no 2º piso do Shopping Vale do Aço e na Consul do Bom Retiro. A iniciativa busca promover uma reflexão sobre a inclusão, o respeito à diversidade e, principalmente, ao fim dos estereótipos tão presentes na sociedade.

“A ideia é mostrar que pessoas com Síndrome de Down são como qualquer outra pessoa, com suas individualidades e potencialidades, e carregam diversos estereótipos por falta de conhecimento ou preconceito presentes em nossa sociedade”, afirma Jacqueline Sarnaglia, representante da Rede de Amigos T21 Vale do Aço.

Jacqueline destaca que a Síndrome de Down não é uma doença, mas sim uma condição genética que causa algumas características físicas e de desenvolvimento. “É importante desmistificar os mitos e crenças negativas que existem sobre a Síndrome de Down. Diariamente somos impactados pelo capacitismo, que é a discriminação e o preconceito social contra pessoas com alguma deficiência, e a exposição apresentará diversos exemplos destas situações”, afirmou a organizadora.

Algumas colocações, como: “pessoas com Trissomia 21 têm deficiência mental”, ou “eles são muito amáveis”, ou até mesmo o fato de não conversarem diretamente com a pessoa com Síndrome de Down, e sim com alguém ao lado, são entendimentos errôneos que a exposição busca desmistificar, orientar e extinguir. “As pessoas com Trissomia do 21 são capazes de atuar ativamente na sociedade, elas só precisam de oportunidades”, acrescentou Jacqueline .

REDE DE AMIGOS T21 VALE DO AÇO

A Rede de Amigos T21 Vale do Aço é composta por familiares de pessoas com Síndrome de Down que promovem, desde 2018, eventos e ações de caráter informativo, de inclusão, socialização e recreação, dentre outros, abordando o tema da Síndrome de Down (T21).

De acordo com Jacqueline, o maior desejo do grupo é que essas ações realizadas possam desmistificar os diversos paradigmas criados e repetidos ao longo dos anos. “Buscamos uma mudança no olhar para a pessoa com Síndrome de Down (T21), focando em suas potencialidades, enxergando primeiro a pessoa e depois a deficiência. Enfim, levando mais informação, que acreditamos ser o maior canal para diminuir o preconceito”, finalizou.

Serviço:

Exposição “O Amor em Oportunidades de Inclusão – Chega de Rótulos!”

Data: 11/03 a 24/03

Local: Shopping Vale do Aço (2º piso) e Consul – Bom Retiro

A mostra é gratuita e aberta ao público.