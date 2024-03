No dia 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Dia Mundial da Água. A data é um esforço mundial para debater, e buscar soluções conjuntas, para assuntos relacionados aos recursos hídricos. Afinal, para a vida existir precisamos todos de água.

E a Prefeitura de Coronel Fabriciano, não apenas abraça a causa como lança programação alusiva ao Dia Mundial da Água. Entre os dias 11 e 26 de março, serão realizadas atividades diversas como cursos e capacitações, ações educativas, blitzen com distribuição de mudas, parcerias para ampliar a área verde, lançamento de novo projeto voltado à conservação e reuso de água pela comunidade. Todas as atividades são gratuitas.

O objetivo é sensibilizar sobre a preservação da água, divulgar programas e serviços oferecidos pelo município. O calendário completo está disponível no site www.fabriciano.mg.gov.br.

A engenheira ambiental, Iara Magalhães, reforça a importância da data e, sobretudo, da necessidade de conservação dos recursos hídricos. “Embora muitas das ações da nossa programação não estejam diretamente ligadas à água, todas têm impacto positivo no meio ambiente. E isso, ajuda na conservação e na melhor qualidade da água nos cursos d’água e mananciais. Enfim, preservar os bens naturais melhora a qualidade de vida da população do entorno e de toda a cidade”, destaca Iara Magalhães.

A programação do Dia da Água é da Prefeitura de Fabriciano, por meio da Gerência de Meio de Ambiente, em parceria com o com codema (conselho municipal do meio ambiente) com apoio do senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural); 5º Pelotão de Bombeiros da PMMG; Comando de Policiamento do Meio Ambiente; 27º Grupo de Escoteiros Tapajós e de empresas da cidade, como Magnesita e Liderança Seguros.

PLANTIO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS

Em Fabriciano, a programação segue até terça-feira (26), com blitze ecológicas, distribuição e plantio de mudas. Serão realizadas duas blitzen, sempre às 9h; no dia 19, ação acontecerá na avenida Tancredo Neves, no Caladinho (em frente à Univale) e no dia 26, as mudas serão entregues na Praça da Bíblia, Melo Viana.

Este ano, o município também ganhou novos parceiros em suas ações ambientais. No dia 22, sexta-feira, às 8h, será feito um plantio de espécies nativas às margens do Ribeirão Caladão, na avenida Sanitária. A ação é conjunta com a Liderança Seguros, que já vinha cuidando de um trecho do local com plantio e manutenção de algumas espécies. No mesmo dia, às 9h, será feita a doação de mudas para a inauguração do Viveiro da Magnesita.

KITS DE REUSO DE “ÁGUAS CINZAS”

Também alusivo ao Dia Mundial da Água está prevista a entrega de cinco kits para reuso de “águas cinzas” para famílias que se cadastraram no programa no dia do aniversário da cidade, na tenda do Meio Ambiente. A entrega está prevista para o dia 14, quinta-feira, às 9h. Cada kit é formado por uma bombona com tampa e torneira adaptada.

A iniciativa visa recolher e armazenar adequadamente a água da máquina de lavar para ser usada na limpeza doméstica. Cada kit armazena até 200 litros de água cinza.

O programa terá um acompanhamento trimestral. Cada família beneficiada deverá preencher um formulário para acompanhar o volume de água armazenada/aproveitada e o impacto na conta de água ao final do mês. O programa ainda está na fase piloto, mas a expectativa é ampliar e levar a tecnologia social para outras famílias, com prioridade para carentes e inscritas em programas sociais.

PROGRAMAÇÃO

Dia Mundial da Água

Programação 11 a 26 de março – Água para paz

ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E HONRARIA

Doação de placas indicativas de “Risco” para Bombeiros

11 de março | segunda-feira | 9h

Sede do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG)

Equipamentos adquiridos com recursos de compensação ambiental.

Entrega de honraria ao Major Átila Porto Amaral da Polícia Militar de Meio Ambiente

12 de março | terça-feira | 9h

Entrega de kits “Reuso de Água Cinza”

14 de março | quarta-feira | A partir das 9h

Os equipamentos que permitem aproveitar águas de lavagem de roupas serão entregues nas casas das famílias inscritas e cumprem os critérios do programa.

Instalação de placas indicativas de “Animais Silvestres”

16 de março | sábado | 8h30

Às margens do Piracicaba e pista de caminhada, Amaro Lanari

AÇÕES EDUCATIVAS

Caravana das Águas

21 de março | quinta-feira | 8h30 |Ponte Perdida – Revés do Belém

Inscrições pela Rede Ambiental Verde Vida

Plantio de mudas de espécies nativas e frutíferas

22 de março | sexta-feira | 8h

Avenida Sanitária, Bom Jesus (próximo ao Hotel Metropolitano)

Em parceria com a Liderança Seguros

Doação de mudas (Inauguração do Viveiro Magnesita Vale do Aço MVA)

22 de março | sexta-feira | 9h | Magnesita

BLITZ ECOLÓGICA

19 de março | terça-feira | 9h | Av. Tancredo Neves, Caladinho

26 de março | terça-feira | 9h | Praça da Bíblia, Melo Viana

CURSOS E CAPACITAÇÕES | Realizadas pelo Senar

Trabalhador de Mecanização Agrícola

18 a 23 de março | segunda-feira a sábado | 8h às 17h

Auditório da Prefeitura de Coronel Fabriciano

Mapeamento de Propriedade e Processamento de imagem de Satélite

18 a 23 de março | segunda-feira a sábado | 8h às 17h

Auditório da Prefeitura de Coronel Fabriciano

MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

Gerência de Meio Ambiente.

Atendimento: segunda à sexta-feira, 8h às 18h

Telefone: (31) 3406-7595.

www.fabriciano.mg.gov.br