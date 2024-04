O Grupo MaisVip de Comunicação e Entretenimento realizou na última sexta-feira (5), a 12ª edição do Baile MaisVip. O evento aconteceu no Clube Morro do Pilar, no bairro Castelo em Ipatinga, e contou com a presença de um público expressivo, entre empresários, personalidades e convidados.

Durante o baile, os organizadores homenagearam as personalidades em destaque no Vale do Aço com o Troféu MaisVip, que tem como objetivo, o reconhecimento das pessoas e iniciativas que desempenham um papel essencial no crescimento do Vale do Aço e região. Ao todo foram mais de 60 personalidades agraciadas em diversas categorias.

O homenageado destaque da noite foi o empreendedor Wallace Barreto, que tem como parceira de vida e de negócios, a esposa, Rosana Simão, cujo apoio e dedicação foram fundamentais para o sucesso conjunto.

Após as homenagens, os presentes tiveram à disposição um Buffet completo regado a bebidas e comidas finas, proporcionando uma experiência gastronômica inesquecível.

CONFIRA A LISTA DOS DESTAQUES DO BAILE MAISVIP 2024

Empreendedores Destaque de Timóteo

– Rosélio de Miranda – Usiromi

– Rosânia Costa – Rosânia Imóveis

Empreendedores Destaque de Coronel Fabriciano

– Sadi Lucca – Churrascaria Encantado

– Djalma Rodrigues – Djafer

Empreendedores Destaque de Ipatinga

– Tiago Temponi – Colchões Polar

– Aloísio Nunes – Aloísio Gás

Empreendedores Destaque de Santana do Paraíso

– Rogério de Paula – Roger’s Pizza

– Chácara Madeira

Empreendedores Jovens Destaque de Ipatinga

– Equipe Velha Amiga Tattoo – Velha Amiga Tattoo

– Isabel Ramos – Rainha do Lote

Empreendedora Jovem Destaque de Timóteo

– Isadora Cristina e Augusto Fernandes – Emagrecentro Timóteo

Destaque Educação

– Terezinha de Fátima – Doce Infância

– Jakson e Cleisiane Paganini – Wizard

Destaque Infantil

– Francielle dos Santos – Lulela Moda Infantil

– Andréia Lima – Cresci e Perdi

– Viviane Mattos – Amor e Papel Personalizados

Destaque Saúde e Bem-Estar

– Dr. Eloisio Rocha

– Dra. Gláucia Ambrósio

– Dr. Renato Elpídio

– Mariana Espínola – Radioface

– Ailton Moreira – D´Mor Saúde e Estética

Destaque Beleza & Estética

– Maria Aparecida – Fio a Fio Studio

– Renato Augusto – FitoClinic

– Marilia Souza – Estética Marília

– Rosângela Silva – Chérie Estética e Beleza

– Dra. Adriana Peixoto

Destaque Tecnologia e Comunicação

– Edwilson Araújo – FaleTotal | Gestão de Atendimento

– Rosemar e Roosevelt – Telecom

– Glauber e Pedro – Viizuss

Destaque Inovação

– Ivy Letícia Brandião – Lavô Ipatinga

Destaque Imprensa Atuante

– Jonair Cordeiro – Rádio Vox

Destaque Investimentos & Finanças

– Eduardo Hermano – Eduardu’s Contabilidade

– Unicred Aliança – Unicred

Destaque Turismo

– Renata Maia – Maia Viagens

– Wallace R. Lage – Pousada Canto da Mat

Destaque Festas & Eventos

– Juliana Gonçalves – Festa da Juh

– Ana Porcina – Ornamentus Decorações

– Guilherme Cassin – Festa Bela Espaço Kids

– Sandyla Corrêa – Sandyla Corrêa Assessoria de Eventos

– Ludmilla Paixão – Mimos Produções

Destaque Arquitetura, Construção & Decoração

– Toniangelo – T8M Energia Solar

– Poliana Lopes – Atacadão Ipatinga das Ferramentas e EPI

– Juscélio Neves – Todeschini Ipatinga

– Maurício Decorações

– Arquiteto Warlen Gregório

– Beto Nunes – Urbe Urbanismo

– Kesley Marques – Síndico Profissional

Destaque Autos

– Wagner Pinto – Integral Clube de Benefícios

– Marina Mendes e Edésio Mendes – Autoescola Direção

– Guilherme e João Luís – Pulse Produtos Automotivos

Destaque Indústria Gastronômica

– Nilda de Lourdes Casemiro – Só Laranja

– José Wilson – Bar Galpão

– Elton Miranda – Carvão Nobre Grill

Destaque Projeto Social

– Juliana Reis – Janela Mágica

Destaque Moda

– Tatiane Santos – Tati Store

– Laiz Rosado – Vinna Atelier

– Débora Carvalho – Estasy Joias e Semijoias

Destaque Indústria

– Antônio José – FCM Indústria

– Cleidson e Celeste – Embraflex Embalagens

Destaque Esporte, Artes, Música e Cultura

– Marcélia e Kenia Lima

Destaque Entretenimento

– Pedro Peju, Michel Ribeiro, Renato Bergami e Guilherme Costa – Mansão Music Hall

Destaque Política & Gestão Pública

– Tunico Vereador

– Professor Ney

– Everton Rodrigues Campos – Secretário de Governo de Ipatinga

– Walisson Silva Medeiros – Secretário Municipal de Saúde de Ipatinga