Esse é o raio X de evolução da Drogaria Araujo, drugstore centenária, que completa 118 anos neste 20 de março anunciando a projeção de faturamento de R$ 4,4 bilhões em 2024, um crescimento de 17% no comparativo com o ano passado. Reforçando a expressividade dos números, a linha de produtos exclusivos Mió deve ultrapassar o mix de 400 itens disponíveis no mercado em 2024. A marca, que nasceu há apenas cinco anos, já tem produtos em praticamente todas as categorias e segue crescendo acima do esperado.

“Chegamos aos 118 anos com a inovação e a melhoria contínua impressas no nosso DNA”, revela o presidente da companhia, Modesto Araujo Neto. “O que o cliente precisa, a nossa Araujo tem”, garante. No auge da maturidade e atendendo mais de 60 milhões de clientes anualmente, a empresa mantém o vigor da juventude traduzido em ineditismo e pioneirismo: foi a primeira a oferecer o plantão 24h da cidade e, no Brasil, o 1º telemarketing, o 1º modelo drugstore; o 1º drive-thru e o 1º WhatsApp Farma do país.

EXPANSÃO

Cerca de R$150 milhões de reais: esse é o aporte destinado ao plano estratégico de expansão da maior rede de drogarias do estado neste ano. Orgulhosa de ser exclusivamente mineira, hoje a rede conta com mais de 240 lojas, localizadas na capital e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e se aproxima de totalizar 340 filiais, distribuídas por mais de 60 municípios em Minas. O crescimento sustentável consistente direciona o plano de expansão da companhia em 2024, desenhado para abrir novos mercados, investir na revitalização de lojas maduras e na evolução dos canais digitais, além de fortalecer a presença nos municípios já atuantes.

“Ousamos adensar e avançar ainda mais, olhando estrategicamente para o potencial do mercado, expandindo nossa atuação e consolidando a nossa representatividade em Minas Gerais”, ressalta o presidente. A expansão também é progressiva nas vendas pelos canais digitais (site, aplicativo, Drogatel, marketplaces e WhatsApp), que já representam 14% do faturamento da rede. A expectativa para 2024 é de crescimento significativo, ampliando e melhorando a experiência de compra dos clientes.

O cronograma de lançamentos segue avançando em várias regiões do interior. Neste ano, o start foi a abertura da nova filial em Ipatinga, a segunda das três unidades programadas para impulsionar o polo da indústria siderúrgica com um modelo diferenciado de negócio no segmento farmacêutico. Além do Vale do Aço, que representa 20% da expansão projetada para a Araujo em 2024, o pipeline planejado para o primeiro semestre destaca a estreia em Patrocínio e Ponte Nova, além de novas lojas em Três Corações, Esmeralda e Curvelo.

HUB DE SAÚDE

Ampliando o portfólio de atendimentos e se consolidando como um hub de saúde, a Araujo dá um passo à frente quando o assunto é experiência do cliente e disponibiliza serviços farmacêuticos personalizados e completos, com soluções diversas para check-ups, vacinas, testes, orientações e encaminhamento médico. E a importância desse serviço para a população não para por aí. A inovação no conceito de clínica farmacêutica vem se solidificando com a expansão do “Saúde em Dia”, que só em 2023 atendeu mais de 400 mil clientes.

Essa é mais uma marca do pioneirismo da drogaria e contribui para auxiliar a população na prevenção e controle de diversas doenças, com programas para o controle da diabetes, hipertensão, exames de aferição de glicemia e colesterol, tratamentos contra a obesidade e o tabagismo. E os clientes podem esperar mais novidades para 2024. “Vamos ampliar o serviço de vacina, para atender um número maior de lojas, incrementar o mix de testes rápidos e aumentar o serviço de atendimento em domicílio”, revela o presidente da companhia. “Seguiremos focados no propósito de estar onde e como o nosso cliente precisa”, afirma.

“Nossa preocupação com a saúde e o bem-estar é genuína, por isso, garantimos o padrão Araujo de medicamentos, a qualidade do atendimento, a ampla disponibilidade de produtos, com reposição diária nas lojas, e respeito integral à receita médica”, acrescenta. Nesse cenário, a contribuição do farmacêutico como facilitador do acesso aos cuidados essenciais com a saúde é fundamental para a assistência primária à população, em casos de doenças crônicas, transmissíveis, infecciosas e virais.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A geração de empregos diretos evolui na mesma proporção que a gigante farmacêutica mineira expande o mercado em diversas regiões do estado. “Nosso time não para de crescer, e já contamos com quase 11 mil colaboradores”, comemora Modesto Araujo Neto, assinalando que os profissionais da Liga A são motivados a desenvolver novas competências e contam com um plano de carreira que impulsiona o crescimento na companhia.

Na amplitude que integra as ações de responsabilidade social, mais um pioneirismo merece destaque. A parceria com o Hospital da Baleia está completando 19 anos com a campanha “Doe seu Troco” e já arrecadou mais de R$35 milhões durante as quase duas décadas de ativação. O Instituto Hahaha, que integra a ONG Doutores da Alegria, também recebe o apoio da rede, com iniciativas desde 2012. “E não podemos deixar de citar o nosso movimento solidário com a Caixa do Bem, em parceria com o Hub Social, por meio das doações de roupas, calçados, livros, alimentos não perecíveis e brinquedos, arrecadados em dez lojas que funcionam como pontos de coleta”, finaliza o presidente, Modesto Araujo.

SOBRE A ARAUJO

Reconhecida pelos serviços inovadores e com um mix de mais de 22 mil produtos de conveniência, saúde, beleza e bem-estar, a Drogaria Araujo começou sua história em 1906 na recém-fundada capital mineira. Essa trajetória de sucesso é também uma história de pioneirismo e compromisso com o cliente: a Araujo foi a primeira drogaria de Belo Horizonte a oferecer o plantão 24 horas (1933), a primeira a oferecer o serviço de telemarketing do Brasil – o Drogatel Araujo (1963), a primeira drogaria drive-thru (1990) e a primeira a implantar o modelo drugstore. Na área de medicamentos, também não é de hoje que a empresa se destaca. O “Padrão Araujo de Medicamentos” dá nome novo para uma confiança antiga: de que na Araujo você sempre encontra medicamentos com garantias de procedência, preço baixo, variedade e estoque.