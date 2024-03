O Sebrae Minas e a Fiemg Regional Vale do Aço promovem uma série de capacitações voltadas para ampliar a competitividade e melhorar a gestão das pequenas indústrias da região. A programação mensal inclui assuntos que impactam o dia a dia do setor.

Até dezembro serão promovidos 10 encontros mensais com temas adaptados às necessidades das pequenas indústrias, incluindo conteúdos práticos que podem ser implementados nos negócios. “A indústria é um dos principais impulsionadores da economia. Por isso, queremos preparar essas empresas para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades, tornando-se cada vez mais competitivas no mercado”, afirma o analista do Sebrae Minas, Alessandro Challub.

O próximo encontro – que acontecerá nos dias 18 e 19 de abril – será sobre o ‘Mapeamento de processos e indicadores da qualidade’. Durante o evento, serão apresentados conceitos fundamentais de gestão de processos e como são importantes para a qualidade de produtos e serviços. Os participantes também vão conhecer técnicas avançadas de mapeamento de processos, identificação de pontos de melhoria e otimização de fluxos de trabalho.

Além disso, os empreendedores vão entender como selecionar, medir e interpretar indicadores de qualidade relevantes para a melhoria contínua. Os interessados poderão se inscrever neste link.

Confira outros temas que serão discutidos até o final do ano:

– Estratégias de negociação em vendas (16/05)

– Liderança para chão de fábrica (20 e 21/05)

– Controladoria (12 e 13/06)

– Desenvolvendo habilidades gerenciais (17 e 18/07)

– Ações corretivas, preventivas e ferramentas aplicáveis (21 e 22/08)

– Comportamento, postura e comunicação empresarial (18 e 19/09)

– Contabilidade para não contadores (16 e 17/10)

– Planejamento, programação e controle da manutenção – PPCM (12 e 13/11)

– Compliance empresarial: boas práticas (11 e 12/12)

Serviço:

Próxima capacitação para a pequena indústria do Vale do Aço

Dias 18 e 19 de abril – Mapeamento de processos e indicadores da qualidade

Fiemg Regional Vale do Aço – Av. Pedro Linhares Gomes, N° 5431 – Horto – Ipatinga/MG

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/capacitacao-mapeamento-de-processos-e-indicadores-da-qualidade/2313454?_gl=1*167lncs*_ga*Mzg0ODA3NTg4LjE3MDgzNjAxNTg.*_ga_KXH10SQTZF*MTcwOTU2MzIzMy42NjAuMS4xNzA5NTYzMjQ2LjQ3LjAuNTIyNTY4NjQ1