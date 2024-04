O BDMG lançou nesta quinta-feira (25/4), a linha Fungetur, com foco em micro e pequenas empresas do setor de Turismo. O Fungetur é um fundo especial de financiamento vinculado ao Ministério do Turismo.

Os interessados deve entrar em contato e agende seu atendimento na Fiemg Regional Vale do Aço, com o correspondente bancário BDMG, Luiz Sérgio Martins Júnior.

Segundo dados do IBGE, o Estado lidera as atividades turísticas no Brasil nos últimos 12 meses. Além disso, em 2023, foi o segmento que mais gerou empregos em Minas Gerais.

Sérgio Fiorini, gerente de relacionamento da Superintendência de Micro e Pequenas Empresas, avalia que o retorno do Fungetur é positivo para o Banco, que acaba colaborando para a competitividade dessas empresas.

“Os parceiros e clientes sempre demandam essa linha, que é um importante instrumento de fidelização. Com taxas competitivas e isenção do IOF, o Fungetur representa uma oportunidade para o BDMG fortalecer sua participação no segmento turístico. Certamente, com o trabalho conjunto de diversas áreas, vamos ter excelentes resultados”, afirma Fiorini.

Desde 2019, o BDMG já atendeu 1.300 empresas ligadas ao turismo, somando quase R$ 250 milhões. Uma delas é a do empreendedor André Simões Barbosa, que terá sua história contada na campanha. Ele é proprietário da Hamburgueria Pão de Queijo Gourmet, na cidade de Outro Preto. Para o empresário, o crédito deu “um gás” no negócio.

“Quando vi as taxas muito menores do que as do mercado e do que o meu capital rendia, vislumbrei a oportunidade de impulsionar a hamburgueria. A forma de aquisição foi rápida e fácil”, afirma já pensando em expandir o negócio para outras cidades que integram a Estrada Real.

Serviço:

Fiemg – Regional Vale do Aço

Contatos: 31 3822-1414 ou lsjunior@fiemg.com.br

Localização: Fiemg – Avenida Pedro Linhares Gomes, 5431, Horto – Ipatinga