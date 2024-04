A exposição “Agregando Arte” no Centro Cultural Usiminas é uma celebração da criatividade e sustentabilidade, apresentando uma coleção única de biojoias, objetos decorativos, itens religiosos, e obras de arte pintadas com tintas ecológicas, todas criadas a partir de agregado siderúrgico, um subproduto da produção de aço. A mostra, que teve sua estreia na última quarta-feira (24/4), está aberta ao público sem custo até 10 de maio.

Sob a direção artística de Rosane Dias, o projeto Agregando Arte, patrocinado pela Usiminas e apoiado pelo Instituto Usiminas através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, ofereceu oito meses de formação técnica para mulheres, visando o desenvolvimento profissional, a geração de emprego e renda, e o fomento da economia criativa local.

O evento de abertura contou com a presença de representantes da Usiminas, as artesãs que concluíram o curso, seus familiares, Rosane Dias, a curadora Mary Arantes, e a equipe do projeto.

Tatiane Lacerda, uma das artesãs formadas pelo projeto, expressou seu encanto com a arte descoberta durante o curso, destacando as inúmeras possibilidades que o material sustentável oferece. Mônica Valóide, outra participante, ressaltou a conexão do agregado siderúrgico com a região do Vale do Aço e a Usiminas, e a emoção de criar peças que narram suas histórias pessoais.

Para André Chaves, diretor de Relações Institucionais da Usiminas, “a relevância do projeto na união de qualificação profissional e economia criativa, e como ele se alinha com os esforços da empresa para o crescimento das comunidades locais, oferecendo novas perspectivas de vida nas áreas de empreendedorismo e criatividade”.

Na abertura da exposição, Rosane Dias explicou que a preparação para a exposição começou com o resgate da identidade individual das alunas, o que permitiu a criação de peças genuínas e significativas. Mary Figueiredo Arantes, curadora da exposição, comparou o uso inovador do agregado siderúrgico a uma “oferenda da multiplicação”, destacando o empoderamento e a capacitação das mulheres para criar arte e gerar renda.

As artesãs aprenderam a manipular o agregado siderúrgico em um curso que abrangeu desde a conexão cultural e territorial até técnicas de preparação e design, culminando em habilidades de empreendedorismo. O Sebrae Minas também contribuiu com treinamento em controle financeiro, atendimento ao cliente e marketing digital, completando a experiência educacional.

Serviço:

Exposição Agregando Arte

24 de abril a 10 de maio 2024

Foyer do Centro Cultural Usiminas – Ipatinga/MG

Visitação gratuita de terça a sábado, de 12h às 20h

Agendamento de visitas mediadas pelo WhatsApp (31) 98437-3330