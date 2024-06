O 14ª edição Workshop de Saúde, Segurança Ocupacional e de Processos (WSSO), evento que reúne até amanhã (13), no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, centenas de engenheiros, técnicos de segurança, analistas, operadores, médicos, docentes, acadêmicos e gestores, celebra também os 80 anos da entidade promotora do evento. A Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM) comemora oito décadas, como uma força vital na evolução pessoal e técnico-científica do Brasil.

Em entrevista ao CARTA DE NOTÍCIAS, o presidente do Conselho de Administração da ABM, Sergio Leite de Andrade recorda que a entidade, fundada em 10 de outubro de 1944, emergiu durante um período crucial da história: a Segunda Guerra Mundial. O executivo, que também é vice-presidente de Assuntos Estratégicos da Usiminas, lembra que “inicialmente denominada Associação Brasileira de Metais, a missão da entidade era promover o intercâmbio tecnológico e impulsionar o desenvolvimento dos setores de atuação. Os seus 39 sócios-fundadores estabeleceram as bases para uma instituição que se tornaria uma das mais longevas do Brasil”.

EVOLUÇÃO E CONTRIBUIÇÃO

A entidade nasceu em uma sala do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT). Ao longo de 80 anos, a ABM alcançou grandes feitos, como o fomento de pesquisas e inovações em metalurgia, materiais e mineração; promoção de eventos técnicos, como o WSSO (Workshop de Saúde, Segurança Ocupacional e de Processos, entre outros, além de conferir prêmios às melhores contribuições técnicas apresentadas em seus eventos.

“Em oito décadas de trajetória, a ABM continua a ser uma referência essencial para profissionais e pesquisadores, impulsionando a indústria e a ciência no Brasil” – ressalta Sergio Leite.

Pioneirismo marcado por grandes feitos

A ABM registra um legado de pioneirismo, como:

Década de 1950: Fundação da Revista Brasileira de Metalurgia, um marco na disseminação do conhecimento técnico.

Década de 1960: Criação do Centro Brasileiro de Pesquisas de Metalurgia (CBPqM), referência em pesquisa e desenvolvimento.

Década de 1970: Implantação do Programa Nacional de Normalização, fundamental para a competitividade da indústria.

Década de 1980: Lançamento do Prêmio ABM de Inovação Tecnológica, reconhecendo e incentivando a excelência.

Década de 1990: Criação da ABM Escola de Negócios, aprimorando a qualificação profissional do setor.

Século XXI: Expansão da atuação para áreas como nanotecnologia, materiais avançados e sustentabilidade.



PRESENTE PROMISSOR Atualmente, sob a liderança do Engenheiro Horacidio Leal Barbosa Filho, presidente Executivo, a ABM segue em sua missão de fortalecer a indústria brasileira. Entre suas ações mais recentes, destacam-se: