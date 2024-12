Elon Musk alcançou um feito inédito na história da humanidade ao acumular uma fortuna de US$ 428 bilhões, tornando-se a primeira pessoa a ultrapassar a marca dos US$ 400 bilhões em patrimônio líquido. O marco histórico foi atingido após a valorização da SpaceX e o forte desempenho das ações da Tesla em 2024.

O empresário sul-africano viu sua fortuna aumentar US$ 58 bilhões somente nesta quarta-feira (11), impulsionada por um novo acordo de recompra de ações da SpaceX. A empresa espacial atingiu uma avaliação de US$ 350 bilhões, consolidando-se como a companhia privada mais valiosa do mundo.

A participação de Musk na SpaceX, estimada em 42%, representa agora US$ 147 bilhões de seu patrimônio total. O valor da empresa subiu mais de 60% em comparação com sua última avaliação no início do ano, quando estava cotada em US$ 210 bilhões.

O ano de 2024 tem sido excepcional para o bilionário, que já acumulou um aumento patrimonial superior a US$ 150 bilhões desde janeiro. Além da SpaceX, sua fortuna é composta principalmente por uma participação de 13% na Tesla e 54% estimados na startup de inteligência artificial xAI.

A diferença entre Musk e o segundo colocado na lista dos mais ricos do mundo, Jeff Bezos, chegou a US$ 180 bilhões. O fundador da Tesla mantém a liderança do ranking desde maio, quando ultrapassou o magnata francês Bernard Arnault.

Especialistas projetam que, mantendo o atual ritmo de crescimento patrimonial, Musk pode se tornar o primeiro trilionário do mundo até o final desta década. O empresário consolida assim sua posição como a pessoa mais rica já registrada pela Forbes em quase quatro décadas de história.

A ascensão meteórica de sua fortuna reflete o sucesso de seus empreendimentos em setores estratégicos como veículos elétricos, exploração espacial e inteligência artificial, áreas que têm atraído significativo interesse do mercado e importantes valorações nos últimos anos.

*Com informações Forbes