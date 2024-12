Na manhã desta quarta-feira (12), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Esperança 2, em Ipatinga, foi o local de um atendimento emergencial que salvou uma vida. Uma criança de 5 anos foi atendida pela médica Patrícia Coelho após engasgar-se com uma bala, chegando à unidade em estado crítico.

A mãe da criança, Cristiana Alves, relatou o desespero ao chegar à UBS. “Eu vi minha filha sem conseguir respirar, ficando roxa. Foi um momento de muito medo. Graças a Deus e à Dra. Patrícia, minha filha está viva hoje”, contou emocionada.

Ao avaliar a situação, a médica identificou a obstrução total das vias aéreas superiores e aplicou a manobra de Heimlich, um procedimento utilizado para desobstruir as vias respiratórias em casos de engasgamento. A intervenção foi bem-sucedida, permitindo que a criança expelisse o objeto e retomasse a respiração normal.

“Foi um momento tenso, mas felizmente conseguimos agir rapidamente. A manobra de Heimlich pode salvar vidas e é algo que todos deveriam aprender”, explicou Patrícia.

A MANOBRA DE HEIMLICH: O QUE É E COMO FUNCIONA

A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros amplamente recomendada em casos de engasgamento. Consiste em compressões abdominais para gerar pressão no diafragma, forçando a expulsão do objeto que bloqueia as vias aéreas.

Como realizar a manobra:

– Posicione-se atrás da pessoa engasgada.

– Envolva a cintura da vítima com os braços.

– Feche uma das mãos em punho e posicione-a ligeiramente acima do umbigo.

– Com a outra mão, segure o punho e aplique compressões rápidas para dentro e para cima.

– Repita até que o objeto seja expelido ou a respiração seja restabelecida.

No caso de crianças pequenas, a manobra deve ser adaptada com movimentos mais delicados e menor intensidade na força aplicada.

A Prefeitura de Ipatinga reforça a importância do aprendizado de primeiros socorros pela população. Situações como essa demonstram como o conhecimento básico pode salvar vidas. Para mais informações, procure sua UBS mais próxima.