O grupo espanhol Dia lidera com ampla vantagem a relação das empresas varejistas que anunciaram encerramentos de lojas no Brasil. Na última semana, a empresa divulgou que fechará as operações de 343 supermercados e três centros de distribuição no país, dobrando o número de pontos de venda fechados pela Americanas, que enfrenta uma crise profunda desde janeiro de 2023, totalizando 159 encerramentos.

Além dessas duas empresas, outros grandes nomes do varejo nacional também estão promovendo, ou anunciaram que promoverão, uma substancial redução de suas estruturas físicas. Essas incluem o Carrefour, com 123 estabelecimentos, a Lojas Marisa, com 89, e as Casas Bahia, com 38 encerramentos até o terceiro trimestre de 2023.

A lista dos maiores fechamentos de lojas no país:

1 – Rede Dia – 343

2 – Americanas – 159

3 – Carrefour – 123

4 – Marisa – 89

5 – Casas Bahia – 38

Apesar de todas as empresas mencionadas pertencerem ao mesmo setor, o varejo, e terem enfrentado desafios comuns nos últimos anos, como a pandemia seguida de inflação, aperto monetário e aumento da inadimplência, o fechamento em massa de lojas ocorre por razões diversas.

Segundo Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), no caso dos supermercados, um fator comum que tem impactado o desempenho positivo das redes tradicionais é o crescimento do atacarejo.

De acordo com um relatório do BTG Pactual divulgado em fevereiro deste ano, a presença desse modelo de atacado-varejo aumentou de 62% para 73% entre os consumidores brasileiros de 2019 a 2023, alcançando atualmente cerca de três quartos dos domicílios.

No entanto, a rede Dia enfrentou desafios específicos, conforme observado por Terra. Ele aponta que no Brasil, o grupo passou por diversas mudanças de liderança e tentou adotar vários formatos, incluindo lojas próprias, franquias e o modelo original da Espanha, focado em preços baixos. Terra afirma também que o varejo alimentar brasileiro demanda uma regionalização, tanto em termos de produtos perecíveis quanto de marcas, algo que o Dia não conseguiu realizar.

Em relação à Americanas, problemas com fraudes contábeis estimadas em R$ 25,2 bilhões tornaram-se públicos em janeiro do ano passado. Além disso, o número de lojas fechadas aumentou, conforme indicado no último relatório da empresa.

Quanto ao Carrefour, o encerramento de 123 supermercados foi anunciado junto com a divulgação do balanço da empresa em 20 de fevereiro. Isso ocorreu em meio a um prejuízo líquido de R$ 565 milhões no quarto trimestre de 2024, representando uma queda significativa em comparação ao mesmo período do ano anterior.

A Marisa e as Casas Bahia estão passando por processos de reestruturação. A Marisa divulgou uma prévia dos resultados do quarto trimestre indicando uma queda de 28% nas vendas nas mesmas lojas, enquanto a publicação do balanço do último trimestre de 2023 da Casas Bahia foi adiada para 25 de março, após um prejuízo líquido significativo relatado no terceiro trimestre do ano anterior.

Sobre o fechamento de 38 lojas até o terceiro trimestre de 2023, a empresa informou ao site Metrópoles por meio de nota que “parte da estratégia do seu plano de transformação passava pela revisão de seu parque de lojas, visando garantir a viabilidade e o crescimento sustentável do negócio a longo prazo”.

*Com informações Terra Brasil Notícias