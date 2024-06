O município de Manhuaçu recebeu pela primeira vez o Giro pela Regional, evento promovido pela Fiemg Regional Vale do Aço que visa estreitar relacionamento entre a Federação das Indústrias e entidades, empresários e a comunidade a fim de apresentar soluções para aumentar a competitividade e sustentabilidade das indústrias locais e consequentemente, promover o desenvolvimento regional.

“Manhuaçu é um dos municípios da nossa área de abrangência com grande potencial de desenvolvimento. Uma região com vocação cafeeira que se destaca no mercado, inclusive internacional. Nesses dois dias tivemos a oportunidade de ouvir as demandas do município e apresentar temas que impactam na gestão, na atração de negócios, nos desafios da força de trabalho e na área trabalhista”, pontuou o presidente da entidade, João Batista Alves.

De acordo com Alexandre Brito, consultor de Negócios Internacionais da Fiemg, em 2022/2023 foram consumidas mais de 173 milhões de sacas de café mundialmente. Em 2022, o Brasil exportou 39,4 milhões de sacas, alcançando US$ 9,2 bilhões em exportações.

“O consumo global de café continua aumentando de forma estável, com demanda prevista para 300 milhões de sacas até 2050. A demanda atual (2022) é de cerca de 160 milhões de sacas”, informou.

O município faz parte das 64 cidades que integram a Região das Matas de Minas e produz anualmente cerca de 6 milhões de sacas de café, respondendo hoje por aproximadamente 24% da produção de café do Estado, com 175 mil hectares, cultivados por 36 mil produtores.

Para o Engenheiro agrônomo e cafeicultor, Ari Teixeira Júnior, os temas abordados foram interessantes. “Foi muito bom conhecer a Fiemg e suas áreas de atuação, principalmente a parte de exportação. Manhuaçu está desenvolvendo, mas precisamos explorar melhor esse mercado, de forma planejada”, disse.

O Giro pela Regional aconteceu nos dias 19 e 20/06 e contou com a Palestra MAP – As lições do maior vendedor, Apresentação das Soluções BDMG, além do Encontro Técnico com o Centro Internacional de Negócios (CIN) que debateu o panorama sobre abertura do mercado de café e a palestra: Noções sobre remuneração e redução de passivos trabalhistas.

O evento, em Manhuaçu, é uma iniciativa da Fiemg Vale do Aço, com apoio do Sebrae, BDMG, VMS Advogados, Associação Comercial Industrial e Agronegócios de Manhuaçu (Aciam), Matas de Minas e Câmara Municipal de Manhuaçu.