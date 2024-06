A Expo Usipa, a maior feira de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços de Minas Gerais, será realizada entre os dias 17 e 20 de julho. Os preparativos estão em ritmo acelerado para garantir que o público encontre o melhor da exposição.

Desde o dia 17 de junho, as montadoras oficiais transformam o espaço da Usipa em uma mega feira, que abrigará mais de 380 stands em uma área de mais de 22 mil metros quadrados.

Lucas Lima Mesquita, presidente da Usipa, destaca o trabalho das equipes de montagem na criação de uma feira coesa. “Na Expo Usipa temos áreas industriais, comerciais, de prestação de serviços, além dos espaços Expo Social, Automotivo e a praça de alimentação. É um grande desafio unificar tudo isso em mais de 22 mil metros quadrados, mas a equipe trabalha firme para que tudo esteja perfeito nos dias de visitação”, explicou Mesquita.

Além da área de exposição, a estrutura montada para o Encontro de Negócios também impressiona. Luiza Elizabete, gerente administrativa da Usipa, conta que a 17ª edição do Encontro de Negócios contará com um espaço climatizado com 20 salas. “Esperamos mais de 2000 reuniões durante os quatro dias de evento, criando um ambiente propício para a realização de negócios entre expositores e compradores”, destacou Elizabete.

A 34ª edição da Expo Usipa é organizada pela Usipa e Usiminas, com patrocínio do Sicoob Vale do Aço, HC Indústria Mecânica, CRT Minas, Unimed Vale do Aço, Contrex, Vale, Convaço e RIP Kaefer, além do apoio de Abimaq, Bemisa, Fiemg Vale do Aço, Ternium e Sindcomércio.

Os visitantes podem obter convites gratuitos no site oficial da organização (www.expousipa.com) ou diretamente com empresas expositoras.