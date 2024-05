O 4º Festival Gospel de Coronel Fabriciano, mais uma vez, mostrou a força da música gospel e sua capacidade de unir e inspirar pessoas em uma celebração de fé e talento. Organizado pela prefeitura, entre os dias 16 e 18 de maio, o evento reuniu mais de 20 mil pessoas do Vale do Aço e cidades vizinhas na Praça da Estação, no Centro, se confirmando como o maior festival cristão do Leste de Minas.

Em 2024, o evento cresceu em número de músicos participantes e premiações: 20 artistas (entre bandas, duplas e solo) tiveram a oportunidade para apresentar suas músicas autorais e inéditas, nos mais diversos ritmos e arranjos, para o público e jurados. Já a premiação foi R$ 35 mil, divididos: R$ 20 mil (1º lugar), R$ 10 mil (2º lugar) e R$ 5 mil (3º lugar).

“Alcançamos o nosso objetivo que é colocar Coronel Fabriciano no cenário nacional com o Festival Gospel. Agradecer a Deus tudo o que ele deu para a nossa cidade, pelas bênçãos recebidas nos últimos 8 anos. Feliz por terminar este festival com o Anderson Freire, esta pessoa maravilhosa, com presença de palco e espírito”, resumiu o prefeito Marcos Vinicius.

O campeão desta edição foi Jonatas Gonçalves, de Santana do Paraíso, com a canção “Sou um Milagre”. A letra que “tocou a todos” conta a história do próprio Jonatas, que tem baixa visão.

“Foi um privilégio estar aqui. Foi a primeira vez que participei de um festival dessa magnitude. Estou muito emocionado. Agradeço a Deus, porque ele é fiel e maravilhoso e sempre cumpre promessas, e a minha família”, disse o artista. “Esta música compus dentro de um quarto, apenas eu e o violão, e ela conta a minha história, minha vida. Deus foi colocando palavras no meu coração e desejo que esta música, onde for ouvida, toque vidas”, conclui

Carol Miranda e banda, de Ipatinga, campeã do 3º Festival Gospel, subiu novamente ao pódio e conquistou o segundo lugar com a música “Te desejamos”. Já o terceiro lugar, bastante comemorado, ficou com a banda estreante Ministério do Louvor da Igreja Missionaria da Libertação, de Coronel Fabriciano, com a composição “Ele Reina”.

As apresentações das 20 bandas e artistas selecionados ocorreram na quinta (16), e sexta-feira (17), com todos os participantes recebendo troféus e certificados. As melhores canções foram anunciadas no sábado (18), após avaliação criteriosa dos jurados em aspectos como melodia, letra, interpretação, arranjo e ritmo.

ANDERSON FREIRE EMOCIONA O PÚBLICO

Já o cantor e compositor, Anderson Freire, emocionou o público no encerramento do 4º Festival Gospel. Nos dias anteriores do Festival, passaram por Fabriciano, as cantoras Tângela Vieira (16 de maio) e Sarah Beatriz (17 de maio).

Freire, que participou do 2º Festival Gospel em 2019, estava grato por estar novamente em Coronel Fabriciano. Minutos antes de subir ao palco e fazer um show memorável, o artista atendeu a imprensa. “Deus sempre está presente, permanece e apresenta coisas novas. Estou com a expectativa no Senhor, porque da primeira vez que estive aqui em Fabriciano foi sobrenatural. O bom filho sempre retorna ao lar”, resumiu Anderson Freire.

Em sua apresentação, acompanhado de um coral de mais 10 mil vozes, o cantor mostrou o talento de um artista premiado e reconhecido – sete indicações ao Grammy de Música Latina e duas vezes premiado como o Melhor Álbum de Língua Portuguesa. Ele deu um show de carisma, simplicidade e generosidade. Desceu do palco, foi até a área reservada às pessoas com deficiência e distribuiu abraços, cumprimentou a plateia e convidou o primeiro (Jonatas Gonçalves) e o segundo colocados (Carol Miranda) do 4º Festival Gospel para subir ao palco e cantar com ele.

“Quando alguém participa de um festival desse, é para expandir, somar. Não tem a ‘bola da vez’. Existe é o povo da cruz que a cada dia transmite a mensagem através do louvor. Que sejam bem-vindos sempre momentos como este. Tem novos compositores surgindo aqui. Parabéns a cidade! Muito carinho e respeito por este povo, é uma honra participar deste culto com este povo abençoado”, concluiu Anderson.