Há muita coisa a ser discutida sobre o momento atual da economia e da política brasileira na pauta da 13ª edição do Conexão Empresarial 2024, evento que neste ano será realizado no Grande Hotel Termas de Araxá. A programação consta de palestras, debates e painéis com pautas que vão desde assuntos ligados à política e economia, saúde e empreendedorismo, além de ações de networking em momentos de esporte, lazer e gastronomia.

Estão sendo aguardados no encontro, os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais; Alexandre Silveira, de Minas e Energia; Fernando Haddad, da Fazenda; José Múcio Monteiro, da Defesa; e os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas; além do governador anfitrião Romeu Zema de Minas Gerais, que estará em casa em Araxá, a sua cidade de origem.

Também participarão do encontro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; o ex-ministro do STF, Carlos Velloso; o presidente da Codemge e Codemig, Sérgio Lopes Cabral; e o procurador geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares.

A iniciativa privada marca presença com Flávio Roscoe, presidente da Fiemg; Sérgio Leite, vice-presidente de assuntos estratégicos da Usiminas; Luíza Trajano, presidente do Magazine Luíza; e Ana Sanches, presidente da Anglo American do Brasil, entre outros.

