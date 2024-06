O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinou nessa quinta-feira (13) três ordens de serviço para a modernização e ampliação das operações dos aeroportos de Santana do Paraíso, no Vale do Aço, de Governador Valadares e Divinópolis, no Oeste mineiro. O objetivo é elevar a qualidade dos serviços nos aeroportos regionais e ampliar a conectividade da malha aérea nacional impulsionando principalmente, o crescimento das economias locais com o avanço da infraestrutura dos modais de transportes e à expansão do turismo

A assinatura, que marca o início imediato das obras, ocorreu durante a visita do ministro às cidades mineiras de Governador Valadares e Santana do Paraíso. Para garantir mais segurança, conforto e acessibilidade aos brasileiros, o governo federal está investindo mais de R$ 185 milhões na melhoria desses aeroportos.

Pela manhã, Costa Filho visitou as instalações do aeroporto Coronel Altino Machado de Oliveira, em Governador Valadares, administrado pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária). Nesse aeroporto, serão aplicados recursos da ordem de R$ 75 milhões. Entre as melhorias previstas estão a modernização das pistas de pouso e decolagem, a ampliação do terminal de passageiros e a implementação de novos sistemas de segurança. Na cerimônia também foi assinada a ordem de serviço para obras no aeródromo de Divinópolis.

Durante a cerimônia, o ministro destacou que os novos investimentos vão impulsionar o turismo na região e ampliar a malha aérea da cidade com outras regiões do país. “Com esses investimentos vai ser possível recuperar a pista, requalificar o terminal, vai estruturar a iluminação, investimentos que vão ajudar na navegabilidade, sobretudo vamos ter um tempo mais curto para que ainda possa dar cada vez mais segurança nos voos e a gente vai ter que ter o aeroporto de Governador Valadares, ele fique ainda mais moderno, estruturado para poder receber bem a população que vem visitar a cidade”, disse.

Costa Filho reforçou ainda que a modernização desses aeroportos mineiros é essencial para impulsionar o comércio local, proporcionar a criação de empregos e aumentar a renda dos moradores das cidades beneficiadas. Além de fortalecer a economia regional, as melhorias contribuirão para a integração do Brasil, facilitando o acesso a diferentes regiões e promovendo o desenvolvimento sustentável do país.

AEROPORTO REGIONAL DO VALE DO AÇO

Na parte da tarde, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, visitou o Aeroporto Regional do Vale do Aço e destacou a importância do aeródromo para a aviação regional. “A gente vai requalificar um terminal de mais de 6 mil metros quadrados, novos banheiros, novas esteiras, novas instalações, ampliação da pista, melhoria da iluminação noturna, esses investimentos vão ampliar muito a capacidade de receber passageiros. Isso dialoga com o desenvolvimento, dialoga com mais turistas, turismo de negócio, de lazer, isso é fundamental e isso vai gerar muitos empregos na região, até porque na hora que o aeroporto se estrutura, ele cresce, recebe mais passageiros, automaticamente a gente tem um crescimento no desenvolvimento do PIB da região”, finalizou.

O secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, destacou que as melhorias vão gerar conforto aos passageiros, além de ajudar no emprego e renda para a população. “Onde a gente coloca o aeroporto gera desenvolvimento econômico, gera turismo, gera oportunidade às pessoas de ter maior conectividade nos estados de Minas Gerais, no Brasil e no mundo”, disse.

Rogério Amado Barzellay, presidente da Infraero destacou que investimentos, de mais de R$ 75 milhões vão deixar o aeroporto de Governador Valadares mais seguro, confortável e com a possibilidade de operar com aeronaves maiores.

*Com informações do Ministério de Portos e Aeroportos