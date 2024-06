Em sua missão de oferecer serviços de qualidade superior aos clientes, a Tríade Fibra demonstra um compromisso com o aprimoramento contínuo de seus gestores. A empresa participou do Encontro Nacional Abrint 2024, realizado no Transamerica Expo Center, em São Paulo, entre os dias 12 e 14 de junho. Este evento é um dos mais importantes e mais relevante de ISPs da América Latina.

A participação no Encontro Nacional Abrint 2024, foi parte dessa estratégia que proporcionou aprendizado, networking e uma oportunidade única para que a empresa se atualizasse quanto as tendências e tecnologias mais avançadas, implementando no Vale do Aço as melhores práticas e inovações em suas operações.

“Acreditamos que o aprimoramento contínuo de nossos gestores é essencial para mantermos a qualidade e a inovação em nossos serviços. A participação no Encontro Nacional Abrint 2024 nos permite trazer o que há de mais moderno e eficiente no mercado para nossos clientes,” afirmou Fernanda Costa, gerente administrativa.

Ao investir consistentemente na capacitação de sua equipe de gestão, a Tríade Fibra reforça seu compromisso em manter-se na vanguarda da inovação tecnológica. Esse enfoque assegura que seus clientes desfrutem de serviços de internet com alta qualidade, confiabilidade e eficiência, garantindo uma experiência superior e alinhada com as mais recentes tendências e melhores práticas do mercado.