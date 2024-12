A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais definiu o calendário de pagamento do IPVA 2025, que começa em fevereiro com possibilidade de descontos e parcelamento em até três vezes. Os proprietários de veículos que optarem pelo pagamento em cota única terão desconto de 3% sobre o valor do imposto.

O cronograma de pagamento foi estabelecido de acordo com o final da placa do veículo, com início no dia 3 de fevereiro para as placas finais 1 e 2, seguindo até 7 de fevereiro para as placas finais 9 e 0. Para quem optar pelo parcelamento, a segunda e terceira parcelas vencem em março e abril, respectivamente.

Veja a tabela abaixo:

Um benefício adicional foi mantido para os bons pagadores. Proprietários que quitaram todos os débitos do veículo em 2023 e 2024 receberão automaticamente um desconto extra de 3% através do programa “Bom Pagador”. O benefício é vinculado ao Renavam do veículo, não ao CPF do proprietário.

A Secretaria reforça que os pagamentos devem ser realizados exclusivamente pela plataforma IPVA Digital, disponível no site oficial da Fazenda estadual. Para evitar golpes, os contribuintes não devem clicar em links recebidos por mensagens ou e-mails. O acesso deve ser feito digitando diretamente o endereço www.fazenda.mg.gov.br.

Os valores do IPVA 2025 já podem ser consultados no portal da Secretaria da Fazenda mediante informação do número do Renavam. Caso haja discordância sobre o valor cobrado, o contribuinte tem até 10 de janeiro para apresentar recurso. Vale ressaltar que impostos com valor inferior a R$ 150 não poderão ser parcelados.

O sistema está integrado à Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, permitindo atualização em tempo real das condições tributárias. Os pagamentos podem ser efetuados via Documento de Arrecadação Estadual (DAE) ou através do Pix, oferecendo praticidade aos contribuintes mineiros.