A Prefeitura Municipal de Ipatinga anunciou hoje (05/07) a antecipação do pagamento do 13º salário para os seus servidores, injetando um montante de quase R$ 18 milhões na economia local. A medida visa estimular o comércio e a indústria, gerando renda e emprego no município.

O pagamento foi feito a todos os servidores, ativos e inativos (aposentados), no valor correspondente a 50% do rendimento bruto, sem os descontos, que deverão ser feitos somente na segunda parcela, em dezembro.

O servidor que preferiu não receber a antecipação do pagamento seguirá com o benefício integral e terá a primeira parcela depositada em novembro, conforme regra geral, seguindo-se a segunda parcela em dezembro. Para estes, foi disponibilizado pelo Departamento de Recursos Humanos da prefeitura um termo em que puderam oficializar a opção.

FORÇA AO COMÉRCIO LOCAL

O valor total alocado pela prefeitura para pagar o adiantamento do 13º é de R$ 17.528.859,47. A Secretaria Municipal de Administração estima que boa parte desse valor será usada pelos servidores no comércio local. “É claro que muita gente deve usar o adiantamento para ir às compras, consumir ou contratar serviços, gerando caixa para os comerciantes e prestadores, não temos dúvida. Isso é muito positivo para a nossa cidade, uma vez que movimenta a economia e traz crescimento e desenvolvimento”, comentou Leonardo Oliveira Rodrigues, secretário municipal de Administração.

FOLHA EM DIA

O chefe do Executivo ressaltou que a antecipação da primeira parcela do 13º vem sendo feita há quatro anos, graças à organização financeira do município. “A administração municipal colocou os salários em dia, pagando sempre no primeiro dia do mês ou mesmo antes disso e, consequentemente, o 13º também fez parte deste rol. Essa disciplina financeira permitiu que o poder público passasse a fazer o adiantamento do 13º, como fazem as prefeituras mais organizadas do País. Para o servidor, isso é uma grande conquista”, celebrou Gustavo.