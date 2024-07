A Cooperativa Consul anuncia a distribuição de R$ 1,5 milhão em sobras aos seus cooperados. A partir da próxima segunda-feira (08/07), os cooperados que realizaram compras na Consul durante o ano de 2023 poderão retirar seu vale-compras em qualquer uma das lojas da rede.

Para garantir os vales, é necessário que os cooperados compareçam a uma das unidades Consul. Além disso, o cooperado pode aproveitar a oportunidade para atualizar seu cadastro, assegurando a manutenção dos benefícios e a continuidade de uma comunicação eficaz entre a cooperativa e seus membros.

Este retorno de sobras reflete o compromisso da Consul em compartilhar os resultados financeiros com seus cooperados, reforçando os valores de cooperação que fundamentam a missão da cooperativa. Mais do que isso, representa a importância do sentimento de pertencimento dos cooperados, fortalecendo os laços que unem e promovem um ambiente de confiança.

A Consul valoriza a colaboração e a confiança de seus cooperados e reafirma seu comprometimento com a comunidade. O sucesso na distribuição das sobras reflete a solidez e o propósito cooperativista que impulsionam a empresa há décadas.

SOBRE A CONSUL

Fundada em 16 de setembro de 1963, a Consul celebra 61 anos de história em 2024. A cooperativa é dedicada a promover o desenvolvimento socioeconômico da região do Vale do Aço. Com um modelo de negócio cooperativista, A Consul busca criar um impacto positivo na vida de seus cooperados e clientes, incentivando a colaboração e o crescimento conjunto. Ao longo dos anos, a cooperativa consolidou-se como uma das principais referências da região, oferecendo produtos e serviços de qualidade e fomentando o progresso sustentável da comunidade local.

COMO SE TORNAR COOPERADO

Tornar-se cooperado é simples e fácil. Basta apresentar seus documentos pessoais em uma lojas Consul e realizar seu cadastro. Não há custo mensal nem anuidade. E não precisa ser funcionário da Usiminas para se associar.

Para mais informações sobre o retorno de sobras e o processo de recebimento do vale-compras, os cooperados podem entrar em contato pelo telefone: (31) 3616-6444 ou pelo site www.consul.coop.br e pelas redes sociais: @consul.cooperativa.