A Prefeitura de Ipatinga anunciou nessa quinta-feira (11) as datas de vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024 no município. Os contribuintes têm até 24 de maio para quitar o tributo em parcela única, com um desconto de 10%, ou para pagar a primeira parcela, caso optem pelo parcelamento.

Para aqueles que escolherem parcelar o IPTU, o pagamento poderá ser dividido em até oito vezes, com as seguintes datas de vencimento: 1ª parcela – 24/05, 2ª parcela – 17/06, 3ª parcela – 17/07, 4ª parcela – 16/08, 5ª parcela -17/09, 6ª parcela – 17/10, 7ª parcela – 18/11 e 8ª parcela – 18/12.

As guias estarão disponíveis a partir de 22 de abril no site oficial do município (ipatinga.mg.gov.br) ou pelo WhatsApp (31)3829-8000 opção 3 – IPTU.

Os proprietários de lotes vagos ou em construção devem imprimir suas guias, pois elas não serão enviadas pelos Correios. De acordo com a diretora do Departamento de Receitas, Glauciele Souza, a maioria desses imóveis não possui numeração fixa, o que causava desperdício de recursos públicos com impressão e a taxa de postagem.

A disponibilização das guias de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU será feita no endereço eletrônico https://www.ipatinga.mg.gov.br/ >> SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS >> GUIA DE IPTU https://ipatinga.meumunicipio.online/tributario/servlet/hwpcgeracarneiptu

REVISÃO

As reclamações contra os lançamentos dos tributos deverão ser protocoladas na Central de Atendimento Tributário (Ceat), no andar térreo da Prefeitura de Ipatinga, no horário de 12h às 18h, ou através do e-mail: iptu@fazenda.ipatinga.mg.gov.br.

Os contribuintes terão até o dia 25 de maio para apresentar reclamação fundamentada contra o lançamento.