A exibição do filme “O melhor som do mundo”, com produção nacional de Pedro Paulo de Andrade, é a principal atração da nova edição do projeto Família na Praça, que acontece neste sábado (13), a partir das 16h, na Praça Waldomiro Serafim da Costa, no bairro Bom Jardim, em Ipatinga.

Produzido em 2005, o filme tem classificação indicativa liberada para toda a família se divertir. “O melhor som do mundo” conta a história de Vinícius, um garoto que não coleciona figurinhas, nem carrinhos, nem gibis. Ele coleciona sons. Mas será possível encontrar o melhor som do mundo? O espectador é convidado a descobrir junto: existe mesmo o melhor som do mundo?

A atração faz parte do projeto Cinema na Comunidade, que visa através do audiovisual, levar o entretenimento do cinema e proporcionar o acesso à cultura de forma gratuita para espectadores. Realizado pela Associação de Cultura, Esporte e Lazer (Pace3), o projeto é executado com recursos da Lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura de Ipatinga, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e Fundo Municipal de Cultura.

“Devemos estimular os moradores para ocuparem nossos espaços de convivência, e o projeto Família na Praça é uma ótima oportunidade. Os moradores já perceberam que estamos transformando o ambiente em um cinema a céu aberto, uma experiência cinematográfica única e totalmente gratuita, com filmes de classificação indicativa livre, adequados para toda a família. A dedicação e carinho de toda a equipe é que nos permite entregar ao público esta qualidade”, comentou Carlão Oliveira, secretário Adjunto de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga.

De forma inovadora, as famílias que estiverem na praça neste sábado poderão assistir filmes e participar de momentos com jogos através de óculos de realidade virtual, ressalta Jovani Pires, um dos produtores do projeto.

PROGRAMAÇÃO:

16h – Início das atividades com brinquedos

16h – Apresentação de cinema

17h – Bate-papo sobre cinema e metaverso

18h30 – Aulão de Dança com NegohJhons

18h30 – Jogos e interações em realidade virtual

19h30 – Encerramento