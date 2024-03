O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação, subiu 0,36% em março, após apresentar alta de 0,78% em fevereiro. Os dados foram divulgados, nesta terça-feira (26), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA-15 ficou em 4,14%, abaixo dos 4,49 observados em igual período imediatamente anterior.

O resultado de março também ficou abaixo do verificado em igual mês de 2023, quando o índice foi 0,69%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco registraram alta: Alimentação e bebidas, Transportes e Saúde e cuidados pessoais, Habitação e Artigos de residência.

A maior variação do indicador foi registrada em Belém, por conta das altas no preço do açaí e da gasolina. Já o menor resultado ocorreu em Goiânia, que apresentou queda nos preços do automóvel usado e das carnes.

Para o cálculo do IPCA-15, o IBGE leva em conta os gastos das famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos em nove regiões metropolitanas do país, entre elas Rio de Janeiro e São Paulo, além de Brasília e do município de Goiânia.

