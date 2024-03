O índice de reprovação do mercado financeiro ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disparou no início deste ano, de acordo com uma pesquisa divulgada pela Genial/Quaest nesta quarta-feira (20). Conforme o levantamento, a percepção negativa sobre a gestão petista aumentou 12 pontos percentuais na comparação com novembro do ano passado, quando tinha sido feita a pesquisa anterior.

No último levantamento, o percentual de avaliação negativa do governo estava em 52%. Já na pesquisa divulgada nesta quarta, o índice aumentou para 64%. Ainda de acordo com os dados da Genial/Quaest, 71% dos entrevistados avaliaram que a política econômica do país está no rumo errado.

Questionados sobre o que consideram o maior risco do governo Lula, os profissionais da área econômica elencaram como principal ponto o intervencionismo na economia, opção escolhida por 50% dos entrevistados. Em segundo lugar, apareceu o estouro da meta fiscal, com 23%; seguido pela perda de popularidade do presidente, com 19%.

Os especialistas em economia também foram ouvidos sobre os fatos recentes envolvendo a Petrobras e a Vale. A decisão da petroleira de não pagar dividendos extraordinários aos investidores foi uma decisão errada para 97% dos entrevistados, e terá reflexo negativo na Bolsa de Valores para 85%.

Já sobre a Vale, 89% dos entrevistados avaliaram que uma possível interferência do governo na escolha do futuro CEO da empresa poderia afetar os investimentos estrangeiros no Brasil. Para 57%, as declarações de Lula sobre as duas companhias os fizeram mudar sua carteira de investimentos.

A pesquisa foi realizada a partir de 101 entrevistas com gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão das maiores casas de investimento do Rio de Janeiro e de São Paulo, entre os dias 14 e 19 de março. As entrevistas foram feitas online, por intermédio da aplicação de questionários estruturados.

*Com informações Pleno.News