A Prefeitura de Timóteo por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social vai alterar a forma de concessão dos benefícios eventuais como auxílio alimentação e o auxílio natalidade para famílias em vulnerabilidade social. A partir da próxima segunda-feira (15), as famílias passarão a receber um cartão magnético com créditos para a compra dos itens previstos em lei.

Anteriormente esses benefícios eram repassados por meio de cesta básica e enxoval, neste caso para gestantes. De acordo com a Secretaria de Assistência Social essa nova forma vai agilizar e dar mais autonomia para que as famílias possam escolher os itens desejados além de fortalecer o comércio local, haja vista que os estabelecimentos credenciados estão localizados nos bairros da cidade.

Para acessar os benefícios os interessados devem procurar uma unidade do Cras – Centro de Referência da Assistência Social, passar por uma entrevista com técnicos da Secretaria para, a partir daí, receber o auxílio. O atendimento ocorre em função da demanda e esse número varia mês a mês.

O benefício eventual concedido pela Assistência Social não pode ser utilizado na compra de cigarros, bebida alcoólica, brinquedos, medicamentos e gás.

O auxílio alimentação, por exemplo, só pode ser usado para aquisição de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza. Já o auxílio natalidade pode ser utilizado na aquisição do enxoval do bebê e produtos de higiene. Aquisição de itens diversos aos mencionados pode acarretar em bloqueio do benefício.

Centro de Referência da Assistência Social

Cras Sul – Rua Suécia, 15, Bairro Ana Rita

Cras Sudoeste – Rua São Paulo, 2001, Bairro Vale Verde

Cras Oeste – Rua Guajajaras, 30, distrito de Cachoeira do Vale

Cras Leste – Rua Tuia, 61, Bairro Limoeiro

Cras Macuco – Rua Patativa, 380, Bairro Macuco