Foi realizada na manhã desta sexta-feira (12), na quadra poliesportiva do bairro Veneza II, em Ipatinga, a histórica cerimônia de formatura dos 120 agentes que compõem a primeira turma da Guarda Civil Municipal (GCM). A solenidade, que contou com a presença de lideranças comunitárias, centenas de populares e diversas autoridades civis e militares, não só da região, mas de todo o Estado, foi marcada por muita emoção, tanto para os formandos quanto para as famílias reunidas, instrutores e os representantes do governo.

São 96 homens e 24 mulheres, que já nos próximos dias estarão atuando experimentalmente, colocando em prática os aprendizados. “Esta realização – lembrou o prefeito Gustavo Nunes – fazia parte de nosso plano de governo, em 2020, e por isso a ocasião ainda é mais especial para nós. Barreiras desafiadoras foram vencidas e todo o nosso secretariado se envolveu de corpo e alma para que o sonho fosse concretizado. A conclusão do curso é a coroação de um processo muito meticuloso e que exigiu enorme dedicação, iniciado efetivamente há quatro anos, quando foi aprovada na Câmara de Vereadores a Lei nº 4.186, de junho de 2021, de nossa autoria, definindo a criação desta importante instituição de segurança pública, que está muito bem preparada e dotada de todo instrumental necessário para prestar um ótimo serviço à comunidade”.

O concurso público para composição dos quadros da corporação foi publicado em 7 de julho de 2022. Dentre as várias exigências do edital para os candidatos constava ter entre 18 e 45 anos, ensino médio completo e Carteira de Habilitação categoria “B”.

FORMAÇÃO RÍGIDA

Em sua formação os agentes da GCMI foram instruídos por guardas civis de carreira, militares e policiais civis com grande experiência no segmento da Segurança Pública.Os alunos selecionados passaram por aulas de Técnica de Procedimentos Operacionais, Educação Física, Defesa Pessoal, Técnicas de Abordagem, Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo, Direito Penal, Direito Administrativo, Processo Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Direitos Humanos, Lei Maria da Penha, Lei de Tortura, Legislação de Trânsito, Gerenciamento de crises, Geoprocessamento de dados, Inteligência e Contra-inteligência, Treinamento de ordem unida, Prática de Armamento e tiro básico.

Todos os guardas realizaram exame psicológico com profissional credenciado pela Polícia Federal, recebendo aval positivo no processo de conclusão do Curso de Armamento e Tiro.

Para a obtenção do porte de arma, está em fase final de formalização um Acordo de Cooperação Técnica com a Policia Federal, através da Superintendência da PF em Minas Gerais.

É importante destacar que 75% dos GCMs de Ipatinga possuem graduação em curso superior. Em paralelo às atividades disciplinares, eles realizaram ações sociais em diversas comunidades e parques, como arrecadação de alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza, além da doação de sangue e outras iniciativas de caráter humanitário.

SOLENIDADE

A cerimônia de caráter cívico-militar realizada nesta sexta foi comandada pelo chefe do Executivo; o secretário municipal de Segurança e Convivência Cidadã, major Clebson Fernandes de Almeida, e o comandante da GCMI, Levi Sampaio.

Convidada para a cerimônia, a banda da Guarda Civil Municipal de Contagem executou o Hino Nacional Brasileiro e vários outros números musicais durante o cumprimento do cerimonial.

Comandantes de guardas civis de várias cidades marcaram presença, dentre eles o líder da GCM de Belo Horizonte, Júlio César Pereira de Freitas.

MISSÃO E PROTEÇÃO

A missão dos guardas civis é agir como força de segurança, protegendo o cidadão e o patrimônio público do município, conforme resolução recente do STJ – Superior Tribunal de Justiça. A partir de agora os agentes entrarão na fase de estágio operacional, indo para as ruas sob acompanhamento de um oficial. Neste primeiro momento eles poderão portar algemas, pistola tipo spark e tonfas.

“A partir desta semana a população já vai ver nas ruas alguns agentes, mas não todos. A escala de serviço definitiva será iniciada após o feriado de 1º de maio. Nós teremos uma guarda civil 100% preparada. Por isso eu peço a todos os cidadãos que aguardem para que possam usufruir deste investimento que é um dos maiores das últimas décadas em nossa cidade”, ressaltou o secretário de Segurança e Convivência Cidadã, major Clebson Fernandes.

SEDE PRÓPRIA E UNIDADE OPERACIONAL

Além da aquisição de armas modernas, veículos como motos e carros zero km, EPI’s e uniformes, a Guarda Civil de Ipatinga terá sede própria na área do antigo Grêmio Recreativo Bela Vista, Grembel. Por meio de um acordo de comodato com a Usiminas, a prefeitura recebeu e vai gerir, em um primeiro momento por cinco anos, o imóvel que fica na avenida 26 de Outubro.

O espaço possui mais de 8000 m², três piscinas, duas quadras, instalações administrativas e uma ampla área livre para práticas esportivas e de treinamento.

A sede abrigará, além do efetivo da guarda, uma grande estrutura de comando operacional de serviços e um centro de capacitação e acondicionamento de equipamentos e materiais.