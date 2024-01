A Tríade Fibra está aumentando a sua participação no mercado de internet na Região Metropolitana do Vale do Aço, e abre vagas de trabalho para novos colaboradores.

Estão sendo ofertadas vagas para Analista Financeiro, Analista de Marketing, Vendedor Interno, Assistente Financeiro, Atendente de Retenção e Auxiliar de Cobrança. Os currículos devem ser encaminhados pela internet, através do endereço https://lnkd.in/dJc68At2.

A empresa oferece benefícios como ajuda de custo, plano de internet, vale-alimentação, Day Off anual e planos de saúde e odontológico (coparticipativos).

A Tríade é uma empresa que se destaca pela valorização dos seus colaboradores, reconhecendo seu potencial e investindo em seu crescimento pessoal e profissional. Além disso, a empresa é prima por sua excelência, tendo recebido prêmios pela qualidade da internet, satisfação dos clientes e por ser a melhor escolha para gamers, segundo o site Minha Conexão.

Serviço:

Link para envio de currículos: https://lnkd.in/dJc68At2

Fontes:

https://www.minhaconexao.com.br/ranking

https://www.minhaconexao.com.br/ranking/mg/ipatinga