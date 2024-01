Com o tempo instável e a previsão de novas chuvas com altos níveis de precipitação para os próximos dias, a Prefeitura de Ipatinga se vê diante de circunstâncias bastante adversas para devolver à cidade as suas condições de normalidade. Antes que o ano novo iniciasse, foram pelo menos três temporais enfrentados pelo município (nos dias 22, 25 e 27 de dezembro).

Dezenas de equipes de trabalho das diversas secretarias municipais continuam nas ruas da cidade para intervenção nos pontos afetados.

A estimativa é de que, mesmo com ações ininterruptas do pessoal mobilizado, com apoio de forte aparato de veículos e maquinário, além de diversas empresas e instituições parceiras, serão necessários pelo menos 30 dias para que a ordem esteja inteiramente restabelecida em todas as regiões atendidas.

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Cemig, Infrater e outras empresas completam a força-tarefa que atua na cidade. Entre as secretarias municipais, estão envolvidas principalmente a Semop (Obras), Sesuma (Serviços Urbanos e Meio Ambiente) e Sescon (Segurança e Convivência Cidadã).