O diretor de fotografia Alziro Barbosa ministrará uma oficina de Direção de Fotografia nos dias 20 e 21 deste mês, de 8h às 18h, na Academia Olguim, situada na rua Ipê, 763, no bairro Santa Mônica. As aulas serão desenvolvidas em duas etapas – teórica e prática -, com duração de oito horas cada. As vagas são limitadas a 25 alunos.

A oficina abordará a importância da luz na narrativa cinematográfica. “Compreender como a luz influencia a realidade é fundamental para se contar uma história de forma eficaz, o que torna essa oficina essencial para produtores e realizadores da região”, observa o produtor Éderson Caldas, diretor de produção do projeto.

Alziro Barbosa é mestre em Direção de Fotografia pelo Instituto de Cinema Russo – VGIK, a mais antiga universidade de cinema do mundo, fundada em 1919, durante o período do cinema mudo. Barbosa atua no mercado brasileiro desde 1995, e o seu trabalho é reconhecido nacional e internacionalmente o que rendeu a ele prêmios por sua excelência na direção de fotografia. Por cinco vezes o cineasta foi premiado na categoria de melhor Direção de Fotografia pela Associação Brasileira de Cinematografia (ABC). Longas-metragens como Serras das Desordens, Cores, JK- uma Bela Noite para Voar e Mistéryos, comerciais, séries para TV, documentários e curtas compõem o currículo de Alziro.

O cineasta observa que “a barreira da tecnologia e do acesso a bons equipamentos foi quebrada. O grande abismo que existia no passado entre os equipamentos já não existe mais. Hoje, o mais importante é o profissional, como se preparar e conseguir, por meio da sua formação, ter sets mais eficientes e mais baratos. A qualidade e o conhecimento é o que mais importa. O maior investimento é o pessoal”. Alziro linka essas ideias reafirmando a importância da formação profissional que diferencia todas as pessoas que vivem no tempo da informação e têm acesso a ela. “O diferencial está na conexão que se faz das informações e do sentido que se dá a elas. Em grandes sets, em pequenos documentários, descubro novos caminhos, atalhos e possibilidades”.

Alziro sublinha que traz ao Vale do Aço sua bagagem de profissional “de formação e de professor para ajudar os alunos a atingirem seus objetivos”.

A direção-geral da oficina de Direção de Fotografia é de Simonal Wilde, com direção de produção de Éderson Caldas e direção de comunicação de Raquel de Carvalho.

O projeto conta com o apoio financeiro do Termo de Execução Cultural n.º 269323/2024, conforme os termos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), sendo uma das ações contempladas pelo edital LPG n.º 04/2023.

Serviço:

Inscrições na bio @cinedocumenta ou via e-mail: simonalwo@gmail.com, com o envio do nome completo, telefone, idade, breve currículo, motivo do seu interesse pelas aulas.

Mais informações pelos telefones (31) 98852-0960 e WhatsApp 31 99682-7374.