A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga e o Sebrae, realizarão a quarta edição da Feiraço – Feira Comercial de Produtos e Serviços, entre os dias 15 e 18 de maio. O evento ocorrerá no estacionamento do Ipatingão, com o apoio da administração municipal.

De quarta-feira a sexta-feira, a feira ocorrerá de 18h às 23h. Já no sábado, o horário será de 16h às 23h. O evento é uma oportunidade de reunir empresas que querem se destacar no comércio local, apresentando produtos e serviços de diversos segmentos.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, ressaltou que os preparativos para a feira estão sendo desenvolvidos para satisfazer e trazer resultados aos empresários. “Queremos que os empresários tenham a melhor experiência possível, assim como foi nas edições anteriores. Teremos empresas de diversos segmentos de produtos e serviços da nossa região, o que também irá agradar todos os tipos de público. Tenho certeza que vários negócios serão fechados nos quatros dias de Feiraço”, afirmou.

Já o presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, destacou que está bastante animado para essa edição e lembrou que ainda há estandes para serem comercializados. “Os dias já estão sendo contados e desde o começo a organização do evento é feita pensando no sucesso das vendas. Caso algum empreendedor tenha interesse em participar com sua empresa, é importante ter em mente que restam poucos estandes. Portanto, garanta já a sua participação”, concluiu.

Para adquirir os estandes é necessário entrar em contato com as entidades pelo número (31) 97135-7162. Neste ano, o evento também contará com praça de alimentação, playground para crianças, música ao vivo com shows regionais, novidades e entretenimento.

EDIÇÃO ANTERIOR

Na Feiraço 2023, cerca de 30 mil pessoas prestigiaram o evento. Em uma área de 22 mil metros quadrados, a terceira edição contou com a participação de mais de 180 empresas de segmentos variados, que ganharam uma maior visibilidade para seus negócios nos quatro dias de feira.

O cenário foi ideal para gerar networking e abrir portas para novas oportunidades de crescimento, além de uma praça de alimentação que foi montada no local, onde foram realizados shows de artistas regionais.

Na entrada do evento, era necessário a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1l de leite longa vida. Neste ano, os visitantes também terão que doar alimentos. Os mantimentos foram distribuídos para cerca de 600 famílias da cidade. Os principais itens arrecadados foram arroz, feijão, açúcar, macarrão, farinha, fubá, óleo, leite, dentre outros.

Percebe-se que além de agir em prol da classe empresarial, a feira também tem um cunho social. As doações supriram necessidades de muitas famílias e entidades socioassistenciais.