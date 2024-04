O projeto A Arte de “Fotolhar” foi o vencedor no Prêmio Aprende Brasil Criativo na categoria Anos Finais. O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal Vereador Paulo Franklin, em Coronel Fabriciano, pela professora de artes, Fernanda Helen, no ano letivo de 2021.

A atividade desenvolvida pela educadora concorreu com outras 500 iniciativas de todo o país. A Arte de “Fotolhar” foi a grande vencedora, sendo que na final, concorreu com outros três projetos da categoria.

Essa foi a segunda edição do Prêmio Aprende Brasil Criativo. A cerimônia de premiação aconteceu em Curitiba, no Paraná, e contou com a presença da professora idealizadora do projeto, Fernanda Helen, e do secretário de Governança Educacional e Cultura, Carlos Alberto Serra Negra.

“Esta conquista é motivo de muito orgulho para nós e de toda cidade. O projeto é inovador, criativo e mostra que nosso compromisso com a educação vai além das quatro paredes da sala de aula”, comemora o secretário.

Segundo a professora, a ideia do projeto veio após a pandemia do coronavírus quando no livro do Sistema Aprende Brasil havia o capítulo sobre os 12 elementos da fotografia com os alunos.

“Após a pandemia, eu queria despertar um senso de empreendedorismo nos meus alunos. Então esse projeto veio de encontro com essa ideia. A partir daí separei os alunos dos anos finais em grupos e cada um com seu o próprio celular fotografou o interior da escola em vários ângulos. E o resultado foram fotos incríveis e a nossa premiação”, explica a educadora.

A ARTE DE “FOTOLHAR”

A proposta do projeto estimulou a criatividade e despertou o interesse dos estudantes pela fotografia. Além do conhecimento passado pela apostila do Sistema Aprende Brasil, Fernanda chamou dois amigos que são fotógrafos profissionais para falar da profissão para os alunos.

Durante a realização do projeto, a professora acompanhou cada grupo, auxiliando na execução das fotografias.

Thaís Aquino foi uma das alunas que participou do projeto, ela conta que gostou muito do trabalho que ela e os colegas desenvolveram. “Esse projeto foi muito importante pra gente. Eu gostei muito de ter participado e fiquei emocionada em saber que fomos reconhecidos nacionalmente”.