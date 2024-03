A Secretaria de Saúde de Timóteo está realizando, nesta terça-feira (5), capacitação sobre manejo clínico no tratamento das arboviroses (dengue, zika, chikungunya e febre amarela) e acolhimento com classificação de risco. Realizado no período de 8h às 16h, o evento acontece no auditório da Prefeitura de Timóteo, com a participação de profissionais dos serviços de saúde da Atenção Primária, Unidade de Pronto Atendimento Geraldo dos Reis Ribeiro (UPA) e Hospital e Maternidade de Timóteo (HMT). A capacitação sobre manejo clínico contribui para a prevenção dos óbitos causados pela arboviroses

O ponto principal da capacitação foi o reforço em relação ao protocolo de manejo clínico e diagnóstico definido pelo Ministério da Saúde em fevereiro deste ano. A atividade integra a parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e o município nas ações de enfrentamento às arboviroses. Profissionais da rede municipal de saúde foram treinados pelo Estado para serem multiplicadores das informações sobre manejo clínico e classificação de risco.

A capacitação destacou a importância do acolhimento dos usuários que procuram os serviços de saúde, bem como a sua classificação de acordo com o protocolo de manejo clínico de arboviroses para evitar o agravamento dos casos. “Manejar corretamente significa hidratar, classificar o usuário nos grupos A, B, C e D de acordo com suas condições clínicas, orientar e observar os sinais de alarme, como sangramento, hipotensão arterial, dor no abdômen intensa e vômitos para que possam ser tratados de forma adequada e evitar agravamentos do caso e morte”, esclarece a gerente da Atenção Primária, Fernanda Gama.

Atualmente, o município tem quatro Unidades Básicas de Saúde com horário de atendimento estendido até às 20h30 para casos de arboviroses: Cachoeira do Vale, Limoeiro, Ana Rita e Centro de Saúde João Otávio (Olaria). O município também está fornecendo repelentes para gestantes que fazem acompanhamento pré-natal na rede municipal de saúde. A gerente alerta que, além das ações de enfrentamento às arboviroses desenvolvidas pelo município, todos os moradores devem fazer sua parte para no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, eliminando os recipientes e locais que possam acumular água parada.