O projeto Oficina dos Sonhos está com inscrições abertas até o dia 25 de fevereiro, para novas turmas do curso profissionalizante de design em madeira e metal, em Ipatinga. A iniciativa oferece aulas gratuitas para jovens com mais de 18 anos, que estejam cursando o ensino médio ou já sejam formados em escolas públicas.

O curso é realizado pela Zeppelin Produções e Logística e patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e apoio do Instituto Usiminas

OPORTUNIDADE

Adquirir habilidades no campo do design com metais e madeira oferece vantagens promissoras para os aspirantes, que têm uma ampla gama de atividades para escolher nesse domínio. Tanto a madeira quanto o metal são amplamente empregados na indústria de decoração. Atualmente, esse setor abrange a criação de móveis, esculturas, produtos industriais e utensílios domésticos, entre outras possibilidades criativas.

“Ter participado da Oficina dos Sonhos com o curso de marcenaria e serralheria me proporcionou uma experiência única. Adquiri habilidades técnicas essenciais que vou levar para vida, como o manuseio de muitas ferramentas até a entender um pouco dos diferentes tipos de madeiras. Foi gratificante ter tido a oportunidade de criar várias coisas com minhas próprias mãos. Além disso, acabei adquirindo, ao final do curso, paciência e aprendi a prestar mais atenção aos detalhes,” conta Aisha Zaccaro Noronha Faria, que se formou em uma das turmas de 2023.

SOBRE O CURSO

O curso terá carga horária total de 128 horas e transmitirá conhecimento técnico em design, marcenaria e solda com o objetivo de promover a geração de emprego e renda para jovens adultos, revelando novos talentos e atuando como uma incubadora de projetos de design em madeira e metal. A meta é tornar-se um projeto autossustentável financeiramente.

No laboratório de marcenaria, os alunos terão acesso à torno, lixadeiras, serra circular, serra de fita, tupia manual, planta elétrica, plaina desengrossadeira, furador, compressor, pinador, motor esmeril, esquadros, formões, serra tico tico, furadeira, parafusadeira e ferramentas diversas. Na serralheria, irão trabalhar com serra rápida, arame de solda, mangueira de ar, esmerilhadeira, torno, inversora, tocha mig, regulador pressão, máquinas de solda, furadeira e abraçadeira, entre outros equipamentos e ferramentas diversas. O espaço teórico conta com TV e foyer para exposições teóricas. Materiais, uniforme e EPIs são disponibilizados pelo projeto.

“A Zeppelin é uma agência que possui um time criativo que traz soluções para as demandas da sociedade e principalmente para os jovens em busca do primeiro emprego ou uma fonte de renda. Assim, o Oficina dos Sonhos em Ipatinga busca ser um facilitador, oferecendo um processo de profissionalização em design de produto com foco em marcenaria e serralheria. Espera-se que os participantes possam, ao final do curso, desenvolver objetos, mobiliário, peças e até materiais para a decoração de ambientes residenciais e comerciais e que possam comercializar a sua produção”, afirma Thiago Kling, desenhista industrial e idealizador do projeto.

INSCRIÇÕES

Para se inscrever, os interessados devem acessar o link e preencher o formulário. Com vagas limitadas, a lista dos selecionados será divulgada pelas redes sociais do projeto (nucleoficinadosonhos) no dia 28 de fevereiro. As aulas começarão no dia 4 de março. Ao término da capacitação, os participantes receberão certificado de conclusão.

No ato da inscrição, o candidato deve optar por um dos três horários de aulas disponíveis:

Turma 1: às segundas e quartas, das 13h às 17h

Turma 2, às terças e quintas, das 13h às 17h

Turma 3, de segunda a quinta-feira, das 18h às 20h.

“É muito gratificante apoiar um projeto tão relevante como esse, que busca capacitar as pessoas e oferecer meios para o crescimento e desenvolvimento sustentável para as comunidades através da qualificação profissional gratuita. Tudo isso contribuindo, ainda, para reduzir as desigualdades sociais. Faz parte do nosso compromisso priorizar as localidades em que estamos presentes e proporcionar novas oportunidades a elas”, afirma André Chaves, diretor corporativo de Sustentabilidade, Responsabilidade Social e Relações Institucionais da Usiminas.

Serviço:

Oficina dos Sonhos – Design em Madeira e Metal – Ipatinga, Minas Gerais

Faixa etária: jovens e adultos a partir de 18 anos, todos os gêneros.

Carga horária: 128 horas.

Inscrições gratuitas: até 25 de fevereiro

Link de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNpHc9HeHq4fRe0GHS8Jgg9aufT5Z5Q3JiMg6mqAgmfYsVlA/viewform?pli=1

Divulgação dos selecionados: 28 de fevereiro

Início das aulas: 4 de março

Local das aulas: Rua dos Tupinambás, nº 80 – Iguaçu – Ipatinga (MG)

Informações pelo telefone/WhatsApp: (31) 7261-1400 / (32) 9 9944-0104

Instagram: @nucleoficinadosonhos