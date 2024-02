Em meio aos dias de descanso e feriados prolongados, os estoques de sangue enfrentam uma significativa redução, agravada pelas internações do grande número de pacientes em tratamento de doenças como dengue e chikungunya. Segundo a agência transfusional do Hospital Municipal de Ipatinga, a queda atinge 50% no número de doadores nesses períodos do ano.

Diante dessa realidade, a Prefeitura de Ipatinga e a Fundação Hemominas unem esforços, fazendo um apelo à comunidade para a doação de sangue, destacando a necessidade, principalmente, dos tipos O positivo e O negativo.

A Prefeitura de Ipatinga assegura apoio logístico aos voluntários interessados em contribuir com essa nobre causa. O transporte e a alimentação são custeados pelo município no dia da coleta, que ocorre semanalmente, às quintas-feiras, na sede da Hemominas em Governador Valadares. O cadastro de novos voluntários está disponível diariamente, incluindo finais de semana, na Agência Transfusional do Hospital Municipal.

Monise Silva Fonseca, farmacêutica da Agência Tansfusional da Prefeitura de Ipatinga, ressalta a importância de manter os estoques de sangue abastecidos, destacando que o sangue humano é insubstituível. Destinado a pacientes hematológicos, vítimas de acidentes graves, queimaduras e cirurgias programadas, a necessidade é constante, e todos os tipos sanguíneos são bem-vindos.

QUEM PODE DOAR

A doação de sangue é aberta a qualquer pessoa saudável, com peso acima de 51 quilos e idade entre 16 e 69 anos. Menores de idade necessitam de autorização dos pais, enquanto aqueles acima de 60 anos devem ter doado sangue pelo menos uma vez anteriormente. O intervalo entre as doações é de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres. Alguns impedimentos temporários incluem gripe ou resfriado, vacinas recentes e o uso de determinados medicamentos.

Para informações adicionais e agendamento, os interessados devem entrar em contato pelo telefone/ WhatsApp (31) 3828-5637.