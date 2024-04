O Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) chega à 11ª edição com uma oportunidade para os estudantes de Jornalismo. A novidade é a criação da categoria especial Jornalismo Universitário, que tem como objetivo fomentar a produção jornalística, com foco em empreendedorismo, desenvolvida por estudantes de instituições de ensino superior de todo o Brasil.

A nova categoria vai premiar o melhor conteúdo jornalístico, nas modalidades Texto, Áudio, Vídeo ou Foto, que tenha sido desenvolvido por universitários matriculados ou recém-formados no curso de graduação em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo.

Poderão concorrer matérias e reportagens publicadas em veículos laboratório de universidades, que tenham sido veiculadas de 5 de junho de 2023 a 2 de junho de 2024. As pautas devem abordar aspectos ligados ao empreendedorismo, com foco nos pequenos negócios. Cada universitário pode participar com até 3 trabalhos. Não há limite de inscrições por instituição de ensino.

Os estudantes de Jornalismo interessados em participar já podem se inscrever e acessar o regulamento completo no site www.premiosebraejornalismo.com.br. As inscrições seguem abertas até o dia 3 de junho.

O PRÊMIO

Com o tema central “A contribuição dos pequenos negócios na transformação de realidades locais”, a 11ª edição do PSJ será realizada em três etapas: a primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que definirá os finalistas da etapa nacional.

Além da categoria especial Jornalismo Universitário, há quatro categorias principais (Áudio, Texto, Vídeo e Foto). Elas são voltadas para matérias publicadas na imprensa com foco nos pequenos negócios e empreendedorismo. Os melhores, na etapa nacional, de cada uma das quatro categorias principais concorrem, ainda, ao Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo.

SOBRE O PRÊMIO SEBRAE DE JORNALISMO

A premiação é um concurso jornalístico instituído pelo Sebrae, que se tornou referência no fomento do jornalismo sobre empreendedorismo no Brasil. A iniciativa tem o objetivo de reconhecer e prestigiar as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira. Na última edição, realizada no ano passado, o prêmio teve um recorde de quase 2 mil trabalhos inscritos, superando em 65% o número de inscrições de 2022.

Serviço:

11ª edição Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ)

Inscrições: de 3 de abril a 3 de junho de 2024

Inscreva-se: www.premiosebraejornalismo.com.br

Período de veiculação: 5 de junho de 2023 a 2 de junho de 2024

Categorias principais: Jornalismo em Texto, Jornalismo em Áudio, Jornalismo em Vídeo e Fotojornalismo, além da categoria especial Jornalismo Universitário

Premiação Especial: Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Temas sugeridos: Empreendedorismo, produtividade e competividade, inovação e startups, inclusão produtiva e sustentabilidade, transformação digital, políticas públicas e legislação, estímulo ao consumo nos pequenos negócios, e acesso a crédito.