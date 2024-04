No próximo sábado (13), todas as Unidades Básicas de Saúde de Ipatinga estarão empenhadas em fortalecer a campanha de vacinação contra a gripe Influenza, realizando o tão aguardado Dia D de imunização. Das 8h às 16h, a população terá mais uma oportunidade de se proteger contra a doença, num esforço coletivo para ampliar a cobertura vacinal no município. É importante se resguardar antes do período de maior circulação do vírus, o inverno.

Neste primeiro momento, a vacinação está direcionada aos grupos prioritários, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A medida tem o objetivo de proteger os grupos mais suscetíveis. No entanto, durante a primeira semana de vacinação foi observada uma adesão abaixo do esperado. Menos de 10% do grupo prioritário compareceu às unidades de saúde, o que representa uma parcela muito pequena do público-alvo estimado em 94.446 indivíduos.

O secretário de Saúde Walisson Medeiros destacou a importância não apenas da vacinação contra a gripe, mas também da atualização do cartão de vacina de todos que procurarem as unidades. “Estamos vindo de um período de baixa procura das pessoas, o que impacta na nossa cobertura vacinal como um todo. Por isso, vamos aproveitar o Dia D para colocar o cartão de vacina das pessoas em dia”, ressaltou.

GRUPOS PRIORITÁRIOS

Os grupos prioritários incluem pessoas com deficiência permanente, pessoas em situação de rua, gestantes, puérperas, idosos, crianças de seis meses até menores de seis anos, membros ativos das Forças Armadas, forças de segurança e salvamento, professores, trabalhadores da saúde, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiros urbanos e de longo curso, quilombolas e trabalhadores portuários.