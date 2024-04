A Cenibra (Celulose Nipo-Brasileira S.A.) anuncia a implementação de mudanças em sua estrutura organizacional com o objetivo de fortalecer a gestão e impulsionar o crescimento sustentável da empresa. As alterações, aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 1º de abril de 2024, entraram em vigor na mesma data.

A principal mudança reside na criação da Diretoria da Vice-Presidência, ocupada por Júlio César Tôrres Ribeiro, que agora acumula a função com a Diretoria Técnica, Industrial e Florestal. O novo diretor vice-presidente auxiliará o diretor-presidente Executivo em suas funções e o substituirá em caso de ausência ou necessidade.

Com a nova estrutura, a Cenibra busca otimizar a tomada de decisões e valorizar ainda mais as lideranças da empresa. “A criação da Diretoria da Vice-Presidência proporcionará maior agilidade e assertividade na tomada de decisões estratégicas, favorecendo a otimização de processos e a maximização da eficiência operacional”, disse Júlio Ribeiro, novo diretor vice-presidente.

TRAJETÓRIA NA CENIBRA

Júlio Ribeiro iniciou sua carreira na Cenibra como engenheiro trainee em 1993. Passou a atuar como supervisor de Manutenção Mecânica (1996), coordenador de Recuperação e Utilidades (2000) e gerente do Departamento de Manutenção e Engenharia (2010). Em 2018, assumiu o cargo de diretor Técnico, Industrial e Florestal.

SOBRE A CENIBRA

Constituída em 13 de setembro de 1973 e localizada no leste de Minas Gerais, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra) opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1.200.000 toneladas/ano. A empresa está presente em mais de 80 municípios mineiros, com cerca de 7 mil empregos diretos.