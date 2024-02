Foram prorrogadas para 15 de março as inscrições para alunos de escolas públicas interessados em participar das novas turmas de formação tecnológica nos laboratórios do Projeto Include nos municípios mineiros de Governador Valadares e Mariana, e em Linhares, no Espírito Santo. As aulas terão início no dia 25 do mesmo mês.

Realizado pelo Instituto Campus Party, o Include viabiliza a implantação de laboratórios de robótica em comunidades distribuídas pelo país. As inscrições para a seleção dos alunos são gratuitas e estão disponíveis no site do Instituto Campus Party. Os requisitos para participação no programa são: ser estudante de escola pública, ter entre 8 e 18 anos de idade e ter interesse em tecnologia.

O Include tem duração de dois anos, com turmas semestrais. No primeiro ciclo de 2024, serão formadas 12 classes, sendo quatro em cada um dos três municípios (Mariana, Governador Valadares e Linhares), beneficiando até 240 jovens, uma média de 80 alunos em cada uma das localidades. A iniciativa tem o objetivo de fornecer oportunidades de formação na área para cerca de 600 alunos de 8 a 18 anos de forma prática e com metodologias ativas.

SOBRE OS LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS

Os laboratórios tecnológicos do Projeto Include contam com diversas ferramentas, circuitos e equipamentos, como impressora 3D, óculos de realidade virtual, drone, entre outros. Os participantes também receberão noções de programação e eletrônica com monitores capacitados, que atuarão no apoio aos estudantes envolvidos no programa.

COMO SÃO AS AULAS

Em encontros semanais, com duas horas de duração e turmas divididas por faixas etárias, os participantes terão acesso a aulas e atividades que abrangem fundamentos para proporcionar conhecimento para elaboração de projetos experimentais. Além de oferecer formação tecnológica de qualidade, o projeto estimula o aprendizado prático e a criatividade dos alunos, a partir de uma metodologia “mão na massa”.

Serviço:

Inscrições: Até 15 de março

Localidades: Mariana e Governador Valadares (MG) e Linhares (ES)

Link: https://institutocampusparty.org.br/inscricao-de-alunos/