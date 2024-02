O mês de fevereiro começou a todo vapor no Hospital e Maternidade de Timóteo (HMT) com a realização de cirurgias eletivas, dando continuidade ao trabalho que vem sendo feito para agilizar com eficiência esse tipo de procedimento. Vale lembrar que em novembro e dezembro de 2023 foram realizadas mais de 400 cirurgias eletivas, entre intervenções de catarata, ortopédicas, dentre outras. A tendência, de acordo com a direção do hospital, é que neste mês sejam viabilizadas um total de mais 200 cirurgias.

Nesta semana o HMT viveu dias especiais com a realização de um mutirão de videoartroscopias de joelho, uma tecnologia totalmente inovadora que foi incorporada na unidade hospitalar de Timóteo e que permite a realização de exames e cirurgias de forma menos invasiva tendo como resultado um menor risco de infecção e uma recuperação mais rápida e menos dolorosa ao paciente.

A enfermeira Suellen Priscila, responsável pela marcação e agendamento de cirurgias eletivas explica que anteriormente esse tipo de intervenção cirúrgica era feita em hospitais de outras cidades como Belo Horizonte. Por meio de investimentos e a parceria do município com o Hospital, Timóteo passou a oferecer esse tipo de procedimento. Segundo ela, nesse início de ano estão sendo programadas mais cirurgias ortopédicas.

“Esse tipo de cirurgia conta com tecnologia de ponta e com profissionais competentes. É só o início e muitas outras cirurgias virão”, destacou Suellen, acrescentando que todo o pré-operatório incluindo as consultas com cirurgião, anestesista e exames laboratoriais são feitos no próprio Hospital e Maternidade de Timóteo. “Hoje dispomos de uma estrutura completa para que os pacientes saiam daqui com os seus problemas resolvidos”, reforçou a enfermeira do HMT.

Para o diretor do Hospital e Maternidade de Timóteo, Belmiro Costa, os investimentos realizados em infraestrutura, equipamentos e com um bloco cirúrgico mais bem equipado permite efetuar cirurgias nas melhores condições de segurança para o paciente, e de conforto para equipe que o assiste. “Estamos trabalhando para contribuir cada vez mais com a qualidade de vida das pessoas no que diz a respeito à saúde e cumprir com a nossa missão de ser um hospital resolutivo e humanizado”, destacou Costa.