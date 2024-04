A Tríade Fibra reforça seu compromisso com a educação e o desenvolvimento de profissionais da tecnologia ao apoiar o BootCamp no Colégio São Francisco Xavier (CSFX) Técnico. O evento, realizado em duas etapas, nos dias 6 e 7; e 13 e 14/04, foi marcado por atividades práticas e teóricas intensas, abordando temas fundamentais para a formação dos participantes.

Durante o BootCamp, os alunos tiveram a oportunidade de aprimorar suas habilidades e se preparar para os desafios do mercado de trabalho. O curso, reconhecido por seu formato intensivo, visa desenvolver habilidades e competências de forma ágil.

No último sábado (13), a gerente administrativa Fernanda Costa premiou o participante Pedro Henrique com seis meses de internet Tríade Fibra, em reconhecimento à sua conclusão bem-sucedida do desafio proposto.

Essas ações refletem o compromisso da Tríade Fibra em contribuir para o avanço da sociedade por meio da tecnologia e do conhecimento, reafirmando seu papel como uma empresa comprometida com a responsabilidade social e o desenvolvimento profissional.

“Este evento é mais uma prova do nosso compromisso com a educação e o desenvolvimento profissional na área da tecnologia. Ver o impacto positivo que podemos gerar na vida dos participantes é extremamente gratificante e reforça ainda mais nossa missão de contribuir para o avanço da sociedade por meio da tecnologia e do conhecimento. Parabéns a todos os envolvidos”, disse Fernanda.