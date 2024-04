O Dia D de vacinação contra a gripe Influenza em Ipatinga, que aconteceu em todas as Unidade Básicas de Saúde no último final de semana, registrou quase 4 mil pessoas recebendo a vacina apenas no sábado (13). No entanto, os números de imunização ainda estão aquém das metas estabelecidas, com apenas 16.932 doses aplicadas até o momento, de um total de 94.460 programado para a população-alvo.

Buscando a ampliação dos números, a prefeitura também disponibilizou a aplicação de vacinas durante a ExpoCoop – Feira do Cooperativismo, Associativismo e Empreendedorismo Mineiro, que aconteceu de quinta (11) a sábado (13) no estacionamento junto ao hall de entrada do Ipatingão.

O secretário de Saúde do município, Walisson Medeiros, ressaltou a importância da participação do público-alvo nessa campanha. “O Dia D foi um sucesso graças ao comprometimento da população, mas ainda temos um longo caminho pela frente para alcançar nossas metas de imunização”, declarou.

Apesar dos esforços das autoridades de saúde em viabilizar a vacinação, alguns grupos prioritários ainda apresentam adesão abaixo do esperado. O secretário de Saúde destacou a necessidade de aumentar a conscientização sobre a importância da vacinação contra a gripe, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com condições de saúde crônicas.

“A vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir a propagação da gripe e suas complicações. Quero fazer um convite a todos que compõem os grupos prioritários para que compareçam às unidades de saúde e garantam sua proteção”, enfatizou Walisson.

GRUPOS PRIORITÁRIOS

Os grupos prioritários incluem pessoas com deficiência permanente, pessoas em situação de rua, gestantes, puérperas, idosos, crianças de seis meses até menores de seis anos, membros ativos das Forças Armadas, forças de segurança e salvamento, professores, trabalhadores da saúde, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiros urbanos e de longo curso, quilombolas e trabalhadores portuários.