O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Márcio Pochmann, usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (11) para anunciar que entregou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o novo mapa-múndi oficial brasileiro. A diferença é que, o mapa antigo destacava o Norte Global, o novo coloca o próprio Brasil ao centro.

Produzido pelo IBGE e lançado pelo governo Lula, o novo mapa-múndi é como um símbolo nacional, a exemplo da Bandeira, do Hino, das Armas e do Selo. Protegidos por lei, o uso dos símbolos nacionais deve respeitar padrões de impressão e apresentação por respeito à identidade pátria. Também devem constar, obrigatoriamente, em todos os prédios públicos e militares do país.

Pochmann explica na sua publicação que além dos símbolos nacionais mais tradicionais, outros elementos, como os mapas, também devem ser obrigatórios. “Representam a própria face da Nação”, escreveu.

“O mapa-múndi, elaborado pelo IBGE, tem a marcação dos países que compõem o G20 e dos que possuem representação diplomática brasileira, além de algumas informações básicas sobre o Brasil, como população e área, entre outros dados”, explicou Pochmann.

O lançamento oficial ocorreu na última terça-feira (9), na Casa do G20, no Rio de Janeiro, com o lançamento da 9ª Edição do Atlas Geográfico Escolar. O volume possui versões impressa e digital.

“Como um símbolo da imagem de um país, cabe ao IBGE apresentar às autoridades que representam o Brasil esse novo mapa, essa nova publicação. Inclusive, pois é um dever do IBGE destacar a importância desta publicação na formação do povo brasileiro. E como o Brasil é visto no mundo”, disse o presidente do IBGE sobre a razão da entrega do mapa a Lula.

