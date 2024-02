Aconteceu neste domingo (25), no estádio Ipatingão, o 1º Torneio em Memória do professor Alexander Souza, fruto de parceria da Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer (Semcel), com a Liga Vale do Aço de Xadrez e a Federação Mineira de Xadrez. Evento marcou a segunda etapa do Circuito Vale do Aço 2024.

O mestre nacional Thiago Guerino, sagrou-se campeão do torneio, conquistando o título invicto, com cinco vitórias e um empate. Malon Vinicius, de Belo Horizonte, ficou em segundo lugar, seguido por Vicente Rocha, de Martins Soares, em terceiro.

Na categoria Sub-16, Daniel Drummond, representando Itabira, sagrou-se campeão, enquanto Sarah Elizabeth levou o título na categoria feminina.

A competição atraiu entusiastas do xadrez de diversas cidades mineiras, como Manhuaçu, Governador Valadares, Coronel Fabriciano, Martins Soares, Belo Horizonte, Itabira e Ipaba.

O torneio faz parte de um circuito de cinco etapas ao longo do ano. Para mais informações, interessados podem consultar o Instagram @xadrezvaledoaco.

QUEM FOI ALEXANDER?

Desde a infância, ele descobriu sua paixão pelo xadrez na Escola Municipal Levindo Mariano, no bairro Bom Jardim, próximo à sua residência. Com o passar dos anos, se formou em Educação Física e tornou-se professor de xadrez nas escolas municipais de Ipatinga, além de árbitro em eventos enxadrísticos na região. Sua dedicação não se limitou apenas às salas de aula; ele também capacitou novos professores, compartilhando metodologias de ensino que facilitaram o aprendizado dos alunos.

Aos 29 anos de idade, em 31/10/23, Alexander faleceu. “Sua partida precoce deixou uma lacuna imensa, mas sua memória vive através desta singela homenagem. Em parceria com a Liga Vale do Aço de Xadrez, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, se une para honrar Alexander, que foi não apenas um exemplar funcionário, mas também um verdadeiro entusiasta do xadrez”, reflete o secretário da Semcel, Carlão Oliveira.