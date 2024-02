Os usuários do Hospital e Maternidade de Timóteo (HMT) estão comemorando a nova fase da unidade hospitalar com a aquisição de novos equipamentos, investimentos na estrutura do imóvel e retomada das cirurgias eletivas que neste mês deverá chegar a mais de mil intervenções realizadas nos últimos meses.

Neste fim de semana o HMT registrou mais uma etapa do mutirão de cirurgias eletivas no Hospital e Maternidade de Timóteo. Foram realizadas no sábado (24) vinte cirurgias na área de urologia de um total de 75 previstas para essa especialidade.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Ana Paula Campos, com mais essa fase viabilizada, o município totaliza cerca de mil cirurgias eletivas. No período da pandemia por Covid-19, as cirurgias eletivas foram suspensas pelo Ministério da Saúde represando assim a demanda por esse tipo de intervenção que é feito por meio do SUS.

Dessa forma estão sendo realizadas gradativamente cirurgias eletivas nas áreas de oftalmologia, otorrino, ortopedia e vídeo-histeroscopia, além das vasectomias realizadas no último sábado. Para esse mutirão foram mobilizados dois médicos cirurgiões, seis técnicos de enfermagem, um enfermeiro coordenador e disponibilizadas duas salas cirúrgicas. Segundo Deivid Ataíde, enfermeiro que coordenou essa mobilização de cirurgias no HMT, todos os procedimentos adotados seguem protocolos seguros de cirurgia o que garante tranquilidade para a equipe e também para o paciente.

Um dado importante é que para a realização de vasectomias e laqueaduras tubárias é necessária uma habilitação por parte do Ministério da Saúde o que foi obtido pelo Hospital e Maternidade. Isso representa uma conquista não só para a unidade médica hospitalar de Timóteo, mas também para toda a população.

Antes de o Hospital e Maternidade de Timóteo realizar essas cirurgias eletivas, por exemplo, os pacientes precisavam se deslocar para outros municípios como Caratinga, Bom Jesus do Galho e Belo Oriente, entre outras cidades, o que gerava morosidade no processo. Com a qualificação que o hospital vem recebendo, bem como com os investimentos feitos pela Prefeitura na infraestrutura do hospital com a aquisição de novos equipamentos o processo ficou mais ágil e confortável para os usuários.

POLTRONAS

E por falar em investimentos, o município adquiriu 40 novas poltronas hospitalares reclináveis para atender os acompanhantes dos pacientes que precisam de internação. Além das enfermarias, a maternidade e outros setores também receberam as poltronas resolvendo assim uma solicitação apresentada pelos próprios moradores da cidade. Essas novas poltronas possibilitam mais conforto para quem precisa acompanhar a internação de um parente ou familiar.